Мнение: О том, как бедного Шольца вертят на… Ну, вы поняли, да?

А украинский президент Владимир Зеленский — красава, кто бы спорил!

Как терпеливо ждут его лидеры стран Евросоюза на протокольной фотосессии. Как дружно и громко рукоплещут они его явлению. Как Восхищённо смотрят на своего нового кумира. Ох, любо-дорого…

Но ведь главное, не весь этот пиар, а умение конвертировать его во что-то осязаемое. И бывший актёр пошлых комедий тут явно не промах. Как ловко, например, показал он свою руководящую роль в тандеме с немецким канцлером Олафом Шольцем!

«Мне приходится заставлять [Олафа] Шольца помогать Украине и постоянно убеждать, что эта помощь не для нас, а для европейцев», — заявил Владимир Зеленский на днях. И судя по динамике немецких военных поставок, это «принуждение» с каждым разом работает всё эффективнее. Лидер крупнейшей экономики ЕС всё более послушно выполняет команды своего нового украинского босса. Давно уже забыто время, когда нынешнее германское руководство ещё позволяло себе «взбрыкивать» из-за шуток тогдашнего украинского посла в Германии Андрея Мельника, назвавшего федерального канцлера «обиженной ливерной колбасой», или из-за демонстративного отказа Киева принимать у себя президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.

Ну что, новый «мировой гегемон» родился?

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