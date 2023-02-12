 

Кого любит Собчак? – Личное мнение

12.02.2023, 2:50, Разное
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Если кто-то думает, что Собчак никого не любит, тот, мягко говоря, неправ. Сильно ошибается, ведь Ксения любви абсолютно не чужда.

А чего? Большое и открытое сердце. Зря, короче, сомневаетесь.


Фото: Соцсети

Собчак выдала страшную тайну своей любви.

Собчак любит деньги:

«Нет, я люблю деньги, я это не скрываю», — заявила Ксения.

Вот она — тайна! Хорошая девочка. Делай деньги, делай деньги, позабыв покой и лень, как пелось в детском мультфильме.

Нет, ну кроме денег, я уверена, Собчак ещё что-то любит. Устриц, может? Или картошку жаренную — не знаю. Но любовь к деньгам, любую устрицу пересилит.

И это — хорошо. Теперь, когда Собчатина самолично призналась в своих нестерпимых чувствах, многое встало на свои места. Да что — многое? Всё встало на свои места.

Конечно, найдутся и те, кто скажет, что любовь к деньгам — это очень сильное чувство. Иногда даже — всепоглощающее.

И это, Константин, очень хорошая новость для тебя!

Как почему? Не тупи! Когда ты будешь разводиться с Собчак, ты сначала скажи, что хочешь половину совместно нажитого. А потом, когда она переключит чувства к тебе на желание не потерять любимые деньги, скажи ей, чтоб подавилась.

И гордо уходи с одним чемоданом. Развод в таком случае будет лёгким — без сцен этих и глупых и пафосных заламываний рук в истерике.

Не благодари, Кость. Я — от души.

А для вас какую ценность имеют деньги?

Источник: Лена Миро


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