Кого любит Собчак? – Личное мнение
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Если кто-то думает, что Собчак никого не любит, тот, мягко говоря, неправ. Сильно ошибается, ведь Ксения любви абсолютно не чужда.
А чего? Большое и открытое сердце. Зря, короче, сомневаетесь.
Фото: Соцсети
Собчак выдала страшную тайну своей любви.
Собчак любит деньги:
«Нет, я люблю деньги, я это не скрываю», — заявила Ксения.
Вот она — тайна! Хорошая девочка. Делай деньги, делай деньги, позабыв покой и лень, как пелось в детском мультфильме.
Нет, ну кроме денег, я уверена, Собчак ещё что-то любит. Устриц, может? Или картошку жаренную — не знаю. Но любовь к деньгам, любую устрицу пересилит.
И это — хорошо. Теперь, когда Собчатина самолично призналась в своих нестерпимых чувствах, многое встало на свои места. Да что — многое? Всё встало на свои места.
Конечно, найдутся и те, кто скажет, что любовь к деньгам — это очень сильное чувство. Иногда даже — всепоглощающее.
И это, Константин, очень хорошая новость для тебя!
Как почему? Не тупи! Когда ты будешь разводиться с Собчак, ты сначала скажи, что хочешь половину совместно нажитого. А потом, когда она переключит чувства к тебе на желание не потерять любимые деньги, скажи ей, чтоб подавилась.
И гордо уходи с одним чемоданом. Развод в таком случае будет лёгким — без сцен этих и глупых и пафосных заламываний рук в истерике.
Не благодари, Кость. Я — от души.
А для вас какую ценность имеют деньги?
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Источник: Лена Миро
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