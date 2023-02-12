Один подсунул валенки, а другой – керамику: самые ужасные подарки из жизни звезд

Наверняка многие люди получали подарки, которые их расстраивали. Но удивить человека, который мало что может себе позволить, гораздо проще, чем обеспеченного. Последними являются знаменитости, которые нередко получали довольно бесполезные и ужасные презенты.

Так, Дмитрий Губерниев долго не думал, что подарить Ольге Бузовой в знак примирения после скандала в эфире “Матч ТВ”. Журналист, который ранее намекнул на то, что телеведущая любит выпить что-либо покрепче, подарил ей конфеты с коньяком. Поп-дива не стала критиковать такой подарок, который, по мнению ее поклонников, выглядел как издевка.

Наталья Гулькина на 8 марта получила чайник и была очень расстроена. Певица согласна, что это нужный подарок, но в женский день хотелось чего-то романтичного. С экс-солисткой группы “Мираж” согласна Анастасия Волочкова, которая тоже не приемлет бытовые презенты. Ей как-то раз подарили набор сковородок. Балерина сочла это как напоминание о женских обязанностях по дому.

А Виктория Боня однажды получила керамические кружки. Мало того, что ей они были просто не нужны, так еще и в подарке не было души. Кстати, многие знаменитости отмечали, что презенты не обязательно должны быть дорогими. Главное, чтобы подарок был от души, а не “для галочки”.

Роза Сябитова была неприятно изумлена, когда ей вручили валенки. Найти им применение, конечно, можно, но сваха получила два войлочных сапога на одну ногу. Тогда она сделала вывод, что человеку было все равно на то, что подарить.

Перед тем, как размышлять об оригинальном подарке, необходимо узнать о страхах человека. Так, Оксана Самойлова как-то получила два сертификата: один – на прыжок с парашютом, а другой – на погружение в самый глубокий бассейн мира. Супруга Джигана рассказывала, что подарили ей самые страшные фобии.