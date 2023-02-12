Не в своей тарелке: 6 фильмов про обмен телами

Если вы с самого начала дня чувствуете, будто встали не с той ноги, то посмотрите на героев нашей сегодняшней подборки. Им явно повезло меньше вашего, ведь встали они не со своей ноги и глаза открыли тоже не свои. Редакция Дни.ру предлагает вашему вниманию подборку из 6 фильмов про обмен телами.

На первое место хочется поставить, разумеется “Цыпочку”. Избалованная школьница просыпается в теле взрослого мужчины. По мере развития сюжета окажется, что именно подобный опыт поможет ей по-новому взглянуть на своих друзей, парня и саму себя.

Очень похожа на этот фильм комедия “Мальчик в девочке”: здесь скромная героиня внезапно меняется местами с хулиганом из своей школы. Добавляет пикантности и то, что эти двое ненавидят друг друга. Но это вскоре изменится.

Затем мы хотели бы вспомнить про “Чумовую пятницу”: скромная мать и ее бунтарка дочь меняются телами из-за печенья с предсказаниями. Назад они смогут вернуться, только если выполнят указание из записки. А какое – узнаете, посмотрев этот фильм.

“Хочу как ты” – два лучших друга по-разному расставили приоритеты: один стал семьянином, второй – занялся карьерой. И вот, внезапно семьянин просыпается в теле плейбоя. И наоборот… Мужчинам придется как следует постараться, чтобы не только стать самими собой, но и не испортить чужую жизнь, которая создавалась годами.

“Из 13 в 30” – комедия ситуаций о том, как главная героиня загадала поскорее вырасти и желание ее исполнилось. 17 лет жизни куда-то испарились: теперь она “взрослая тетя” с работой, бойфрендом и шкафом туфелек. Только вот принесет ли ей счастье это волшебство?!

“Папе снова 17” – ну а здесь ситуация разыгралась диаметрально противоположная: отец, взглянувший на свою развалившуюся жизнь, замечтался о том, чтобы начать все с начала. И, о чудо, ему повезло: проснулся он в подтянутом теле 17-летнего себя. Теперь, пока чары действуют, у него получится свежими глазами взглянуть и на жену, и на своих детей. А заодно, получится натолкнуть близких на важные озарения, которые помогут изменить жизнь. В лучшую, разумеется, сторону.

Вот такая сегодня получилась подборка из 6 фильмов про обмен телами. А какие бы кинокартины добавили сюда вы?