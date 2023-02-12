“Утесов и Высоцкий лучше”: Михаил Боярский объяснил, почему не любит современных исполнителей

Интервью с Михаилом Боярским всегда интересно тем, что он не сдерживает себя в комментариях. Вот и словами о том, что Утесов и Высоцкий лучше современных исполнителей, он объяснил, почему же так не любит эстрадную музыку современности.

Боярский о современных исполнителях

Известный актер Михаил Боярский раскритиковал современную музыку, так как, по его словам, они не так многогранно развиты в своем мировоззрении. Певец Высоцкий или Утесов смогут вдохновить Михаила Сергеевича, а про современных исполнителей он не может такого сказать. У него нет интереса к популярной в настоящее время музыке, так как не видит в ней какого-то культурного прогресса.

По словам известного актера, ему приятнее и интереснее проводить время со своими близкими людьми, которые уже сформировали свои музыкальные и эстетические вкусы. Исполнитель многих песен, Боярский считает, что многих современных певцов не стоит даже выпускать на сцену и что оно занимаются не своим делом.

Но с мнением Михаила Сергеевича можно как соглашаться, так и найти доводы, чтобы его опровергнуть. Ведь каждое эпоха и каждое поколение музыкантов имеет свои таланты. Поэтому музыку молодых исполнителей можно и нужно слушать, только стоит правильно расставлять приоритеты. И нельзя здесь иметь одностороннего мнения. А певцы, имя которых знает весь мир, навсегда останутся знаменитыми и в сердцах и душах каждого из нас продолжат звучать их песни.