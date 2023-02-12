 

“Утесов и Высоцкий лучше”: Михаил Боярский объяснил, почему не любит современных исполнителей

12.02.2023, 0:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Интервью с Михаилом Боярским всегда интересно тем, что он не сдерживает себя в комментариях. Вот и словами о том, что Утесов и Высоцкий лучше современных исполнителей, он объяснил, почему же так не любит эстрадную музыку современности.

Боярский о современных исполнителях

Известный актер Михаил Боярский раскритиковал современную музыку, так как, по его словам, они не так многогранно развиты в своем мировоззрении. Певец Высоцкий или Утесов смогут вдохновить Михаила Сергеевича, а про современных исполнителей он не может такого сказать. У него нет интереса к популярной в настоящее время музыке, так как не видит в ней какого-то культурного прогресса.

По словам известного актера, ему приятнее и интереснее проводить время со своими близкими людьми, которые уже сформировали свои музыкальные и эстетические вкусы. Исполнитель многих песен, Боярский считает, что многих современных певцов не стоит даже выпускать на сцену и что оно занимаются не своим делом.

Но с мнением Михаила Сергеевича можно как соглашаться, так и найти доводы, чтобы его опровергнуть. Ведь каждое эпоха и каждое поколение музыкантов имеет свои таланты. Поэтому музыку молодых исполнителей можно и нужно слушать, только стоит правильно расставлять приоритеты. И нельзя здесь иметь одностороннего мнения. А певцы, имя которых знает весь мир, навсегда останутся знаменитыми и в сердцах и душах каждого из нас продолжат звучать их песни.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.11.22 / “Сладкий мальчик”: обрюхаченная в 44 года Орлова показала свое чудо

10.01.22 / В Москве построят 270 километров дорог до 2025 года

28.01.22 / У Раков обострится интуиция, Львы налаживают личную жизнь: как февральское новолуние повлияет на каждый знак зодиака

29.06.22 / “Все, ухожу”: Подавшая на развод покалеченная мужем Пугачева сбежала из дома

06.01.22 / Мнение: График вторжений изменился

06.02.23 / Тест: отгадайте фильм с Ярмольником по кадру

25.05.21 / Школьницы, родившие ребёнка до выпуска, получат дополнительно 30 баллов ЕГЭ

18.12.21 / Мнение: О страшной близости войны… Три возможных сценария

12.03.22 / Мнение: Коротко по Украине. 11.03.2022

09.04.22 / Мнение: О расплате за «вот это вот всё»… Кто раскошелится первым?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика