Названы плюсы мужского обрезания

Это одна из самых распространенных хирургических манипуляций в мире. Выполняется она в любом возрасте по показаниям врача, религиозным соображениям либо с или эстетической целью. О плюсах мужского обрезания рассказал Владимир Уразов, детский уролог, врач-андролог, оперирующий специалист “СМ-клиника”.

Делать обрезание можно в любом возрасте начиная с 7-8 дня жизни. Если не брать в расчет религиозные соображения, у мальчиков и подростков показанием к обрезанию часто является функциональный фимоз. При этом заболевании выведение головки полового члена затруднено или совсем невозможно. Это доставляет ребенку сильный дискомфорт.

В последнее время обрезание все чаще выполняется с профилактической целью, в том числе и в самом юном возрасте. Дело в том, что слизистая крайней плоти имеет повышенную чувствительность к возбудителям различных заболеваний, а вот защитной функции не имеет. Под крайней плотью может скапливаться большое количество бактерий и смегма, которая является хорошей средой для роста бактерий.

“Смегма – физиологическая смазка, состоящая из секрета сальных желез полового члена, – поясняет уролог, – она начинает образовываться практически с первых дней жизни мальчика. При недостаточной гигиене смегма слеживается и становится канцерогенной, что повышает вероятность возникновения воспалений, провоцирует инфекционные заболевания и рост новообразований”.

Поэтому обрезание становится хорошей профилактикой большинства “мужских” заболеваний и их осложнений вплоть до онкологии. Согласно статистике, после этой операции вероятность заразиться какой-либо половой инфекцией снижается на 50%. При этом гигиена также становится более эффективной и простой.

Мужское обрезание может предотвратить даже рак шейки матки и у партнерши. Дело в том, что смегма канцерогена, и может выступать в роли раздражителя при половом акте. Кроме того, необрезанный мужчина может, не болея сам, быть носителем вируса папилломы человека. А он, как известно, провоцирует рак шейки матки.