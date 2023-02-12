 

День почитания Трех Святых 12 февраля: что нельзя делать в православный праздник

12.02.2023, 0:25, Разное
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История

Мудрые деятели своего времени
Василий Великий,
Григорий Богослов и Иоанн Златоуст отмечены в истории во второй половине IV века.
Всю свою жизнь они провели, трактуя основные мысли христинства. Именно на их разговорах и житье построены догмы современной Православной церкви. Полное название
праздника — Собор Вселенских учителей и святителей.

Связавшие однажды свою жизнь с церковью, почитаемые боролись с неправильным толкованием христинства и разъясняли
основы понимания веры. При этом, трое святых были тесно связаны друг с другом. Так, выбирая в
Константинополе Вселенского Учителя Церкви, митрополит Евхаитский Иоанн заявил:
нет среди трех умнейшего или главного, святые равны между собой. А значит и учителей следует оставить в таком порядке.

Традиции и
приметы

За дверь
выставляли давно неношенную обувь, чтобы вернуть в семью благополучие и счастье.

12 февраля
накрывали на стол и приглашали близких разделить трапезу. Обязательно подавали мясные блюда.

Считалось, что если заяц забежит
во двор, то погода в конце зимы будет сильно испорчена.

А если снегирь
запел скрипучую песню, будет вьюга.

Какие запреты соблюдают 12 февраля

В этот день
женщинам не стоит прясть, а также вязать и стирать. Мужчинам же нельзя было
отправляться на охоту.

12 февраля не отправляли охотников за пределы обитаемой местности. В лесу был очень высокий риск попасть на агрессивное животное. Они нападали на людей.

Нельзя ссориться
с близкими, ревновать и ругаться. Лучше наоборот — наладить отношения с давними
друзьями.


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