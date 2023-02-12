День почитания Трех Святых 12 февраля: что нельзя делать в православный праздник

История

Мудрые деятели своего времени

Василий Великий,

Григорий Богослов и Иоанн Златоуст отмечены в истории во второй половине IV века.

Всю свою жизнь они провели, трактуя основные мысли христинства. Именно на их разговорах и житье построены догмы современной Православной церкви. Полное название

праздника — Собор Вселенских учителей и святителей.

Связавшие однажды свою жизнь с церковью, почитаемые боролись с неправильным толкованием христинства и разъясняли

основы понимания веры. При этом, трое святых были тесно связаны друг с другом. Так, выбирая в

Константинополе Вселенского Учителя Церкви, митрополит Евхаитский Иоанн заявил:

нет среди трех умнейшего или главного, святые равны между собой. А значит и учителей следует оставить в таком порядке.

Традиции и

приметы

За дверь

выставляли давно неношенную обувь, чтобы вернуть в семью благополучие и счастье.

12 февраля

накрывали на стол и приглашали близких разделить трапезу. Обязательно подавали мясные блюда.

Считалось, что если заяц забежит

во двор, то погода в конце зимы будет сильно испорчена.

А если снегирь

запел скрипучую песню, будет вьюга.

Какие запреты соблюдают 12 февраля

В этот день

женщинам не стоит прясть, а также вязать и стирать. Мужчинам же нельзя было

отправляться на охоту.

12 февраля не отправляли охотников за пределы обитаемой местности. В лесу был очень высокий риск попасть на агрессивное животное. Они нападали на людей.

Нельзя ссориться

с близкими, ревновать и ругаться. Лучше наоборот — наладить отношения с давними

друзьями.