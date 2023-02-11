 

WFB – половина американцев считают, что за последний год стали жить хуже

11.02.2023, 23:45, Разное
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Половина жителей США заявили о том, что их материальное положение за последний год ухудшилось, пишет The Washington Free Beacon со ссылкой на опрос Gallup. При этом, как отмечается в статье, устойчиво высокая инфляция, наблюдающаяся в последнее время в Америке, особенно сильно ударила по американцам с низким уровнем дохода.


AP

Согласно опросу Gallup, 50% всех американцев заявили о том, что их финансовое положение стало хуже, чем год назад, пишет The Washington Free Beacon. При этом лишь 35% опрошенных заявили, что за прошедший год жить стало лучше.

Этот результат, по мнению Gallup, наводит на мысль о «сложных в экономическом плане временах».

Как отмечается в статье, компания задаёт этот вопрос американцам с 1976 года, и столь негативный ответ респондентов встречался редко. В последний раз такое было во время Великой рецессии в 2008-м и 2009 году.

Данные этого опроса появились, как подчёркивает издание, «после года устойчиво высокой инфляции», когда её темпы были «самыми высокими с 1982 года».

И хотя об ухудшении своего материального положения заявили американцы всех уровней дохода, малоимущие жители США указали на то, что слабая экономика ударила по ним особенно сильно. В частности, об ухудшении своей финансовой ситуации заявили 61% американцев с низким уровнем дохода.

При Джо Байдене, как пишет The Washington Free Beacon, инфляция в Соединённых Штатах взлетела до беспрецедентного уровня, а эксперты ожидают обвала фондового рынка.


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