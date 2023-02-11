Засмотрелись

Полиция направила на экспертизу плакаты, изъятые в начале февраля с выставки 77-летней художницы Елены Осиповой.

Правоохранительные органы Северной столицы заподозрили, что содержание работ художницы Елены Осиповой может дискредитировать Вооруженные Силы РФ или специальную военную операцию в Украине. По результатам назначенной экспертизы будет принято решение о возбуждении административного или уголовного дела либо отказе в нем. К ответственности могут привлечь как автора работ — одинокую пожилую женщину, так и организатора выставки — представителей петербургского «Яблока», в чьем офисе выставка и проходила. При самом худшем раскладе партии как юридическому лицу грозит солидный штраф, а художнице — лишение свободы.

Первая выставка плакатов (именно плакатов, а не картин) Елены Осиповой под названием «Мирный арт-протест» открылась 31 января на улице Шпалерной, 13 (в этом здании находится как петербургский офис «Яблока», так и участковый пункт полиции). В день торжественного открытия экспозиции служители порядка не потревожили ни организаторов, ни посетителей.

Правоохранители явились на Шпалерную, 13 на следующий день, 1 февраля, под предлогом поиска взрывного устройства: якобы в дежурную часть «02» поступил анонимный сигнал о заложенной в здании бомбе.

Двухчасовые поиски не помогли обнаружить в офисе «яблочников» ничего опасного, зато полицейские «случайно» заметили на стенах подозрительные плакаты, 19 штук. Работы Елены Осиповой тут же решено было снять и увезти. Хотя правоохранители не смогли объяснить руководителям петербургского «Яблока», на каких основаниях проводится изъятие экспонатов выставки. Самих сотрудников офиса в помещение не пускали на протяжении нескольких часов, пока там хозяйничала полиция.

6 февраля руководитель фракции «Яблоко» в городском парламенте Александр Шишлов направил обращения начальнику ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти Роману Плугину и прокурору города Виктору Мельнику. Депутат потребовал вернуть незаконно изъятые плакаты художницы Елены Осиповой и возбудить уголовное дело о заведомо ложном сообщении о минировании. На сегодняшний день оба обращения еще не рассмотрены.

Елена Осипова в разговоре с «Новой» отметила, что на фоне творящегося сегодня в РФ абсурда никакая ответственность ее уже не пугает.

— У нас сейчас все чаще привлекают к ответу не тех, кто действительно в чем-то виноват, а тех, кто заметил безнаказанное зло, — говорит художница. — Больше всего меня расстраивает то, что, скорее всего, я уже никогда не смогу ни вернуть, ни восстановить большинство из изъятых полицией работ.

Нина Петлянова,

соб. корр. «Новой газеты», Петербург

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