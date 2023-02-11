У нее очень капризный характер: бьюти-ошибки, которые мы совершаем при использовании губной помады

Сегодня красная помада в стиле Мэрилин Монро по-прежнему остается самой культовой среди всех остальных помад. Благодаря множеству оттенков и текстур, этот косметический продукт является тем акцентом, с помощью которого можно завершить образ. Помаду легко положить в сумочку, с ее помощью можно будет сделать губы неотразимыми в любой момент.

Помада может выделить губы и сделать оттенок кожи лучше. Тем не менее, важно знать, как правильно наносить помаду и избегать некоторых простых ошибок, которые могут превратить это чудо-средство в абсолютный кошмар.

Нередко девушки и женщины допускают ошибки, когда дело доходит до нанесения помады на губы. По мнению визажистов, существуют определенные правила, которых нужно придерживаться. Наверное, вам и самим приходилось покупать помаду, которая позже смотрелась на ваших губах не так, как вы ожидали.

Пробуйте, прежде чем покупать

Наверняка вы не подумаете о покупке пары туфель, не примерив их, чтобы убедиться, что они вам в пору и хорошо сидят на ваших ногах. То же самое касается и макияжа, особенно губной помады. Важно попробовать цвет и текстуру в магазине, прежде чем рассмотреть возможность приобретения.

Если вам на ком-то понравилась кораллово-матовая помада, это вовсе не значит, что вы получите тот же эффект на своих губах. Всякий раз, когда вы влюбляетесь в оттенок, нужно попробовать его как можно скорее, а не приобрести.

Придите в ближайший магазин косметики, возьмите тестер и попробуйте этот непревзойденный цвет, к которому вы давно присматривались. Если нет возможности протестировать, новые технологии могут прийти вам на помощь. Поскольку мы живем в век цифровых технологий, нельзя отрицать, что даже макияж сегодня может быть виртуальным.

Многие косметические бренды и магазины уже позволяют своим покупательницам воспользоваться этими новшествами. Так вы можете попробовать оттенки на своих губах, даже не прикасаясь к помаде. В наше время попробовать любой оттенок помады настолько просто, что вы будете очень удивлены.

Подготовьте свои губы

Перед нанесением помады необходимо подготовить губы. Они должны быть чистыми. Кроме того, следует наложить бальзам или масло, которые позволяют напитать кожу губ. Перед нанесением помады нужно убедиться, что губы чистые, ведь тогда можно будет предотвратить размножение бактерий на помаде и возникновение инфекций.

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Выбор бальзама или масла должен зависеть от ваших предпочтений, а также особенностей кожи. Сделайте губы гладкими и красивыми. Тогда помада ляжет превосходно. Если вы решили выбрать матовую помаду, подготовка будет особенно важным шагом.

В матовой помаде больше всего воска и пигмента, а масла меньше. За счет этого помада и получается такой сухой, поэтому она проникает в трещинки на губах. После того как губы были увлажнены, перед нанесением помады необходимо нанести слой праймера, который поможет помаде легко лечь на губы и оставаться на месте в течение нескольких часов. Тогда вам не придется их подкрашивать и обновлять цвет.

Отшелушите кожу на губах

Уход за кожей губ так же важен, как и уход за кожей на всем теле. В холодную погоду или при трении кожа губ может высохнуть, что приводит к растрескиванию. Но паниковать не стоит. Есть способ восстановить эластичность и мягкость с помощью средств по уходу за кожей губ.

Отшелушивающие средства идеально подходят для удаления омертвевших клеток. Вы можете найти лучший для себя крем или скраб для губ в любом косметическом магазине. Кроме того, приготовить такое средство можно и дома, используя всего лишь несколько ингредиентов.

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Создайте смесь из воды и сахара или меда, который позволит придать губам дополнительную мягкость. Смесью потрите губы в течение нескольких секунд и делайте это раз в неделю, чтобы губы всегда выглядели свежими гладкими, возможно, более пухлыми. Большой приток крови к губам улучшит их цвет и, возможно, помаду даже наносить не придется. Будет достаточно гигиенического бальзама.

Используйте подводку для губ

Подводка для губ помогает более четко выделить контур. Независимо от того, какую помаду вы планируете использовать, вы сможете сделать свои губы более соблазнительными. Этим способом не следует пренебрегать, ведь он помогает еще сделать так, чтобы жирная помада не растекалась за пределы губ.

Воспользоваться карандашом можно следующим образом: нарисовать не только контур, но и продвинуться ближе к центру для более естественного вида. С помощью карандаша для губ можно определить контур, так вам будет легче накрасить губы помадой, не выходя за пределы, а также создавая ровную линию.

Подберите правильную помаду

Одна коллекция губной помады может содержать десятки разных оттенков, цветов и текстур. Вы можете подобрать матовую, блестящую, глянцевую или кремовую помаду. Наверняка среди них найдется идеальный для вас вариант. Тем не менее, когда вы посетите магазин в поисках еще одного тюбика, не забудьте вспомнить, к какому типу относится ваша кожа. Скорее всего, это будет касаться и ваших губ.

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Например, для сухих выбирайте увлажняющие помады. Масло ши, жожоба, авокадо – это отличные ингредиенты, с помощью которых можно защитить губы от пересыхания. Если вы планируете отправиться на ужин, выбирайте стойкую матовую помаду, которая будет долго держаться на ваших губах, несмотря ни на что. Для женщин в возрасте хорошо подойдут помады, которые не забиваются в трещинки. Поэтому лучше всего отказаться от матовых вариаций.

Выбирайте правильный оттенок

Порой найти идеальный оттенок помады может быть непросто. Цвет часто оказывается слишком темным или светлым, что негативно сказывается на цвете лица. Но важно знать, от каких оттенков лучше отказаться, а в сторону каких стоит склонить свой выбор.

Теплый, холодный и нейтральный – это три оттенка, которые вам в любом случае понадобятся в вашей косметичке. А вот для выбора идеального оттенка следует обратить внимание на ваши вены. Если они выглядят зеленоватыми, вам подойдут теплые оттенки. Люди с синими и пурпурными прожилками имеют более прохладный оттенок кожи, а значит, и помада должна иметь соответствующий цвет. Если вен практически не видно, и они совпадают с цветом кожи, следует склонить свой выбор в сторону нейтральных оттенков.

Как только вы узнаете, какой оттенок вам подходит, сможете подобрать подходящий тон. Например, в случае с теплыми тонами можно выбрать кирпично-красный, оранжево-красный и терракотовый. Если у вас нейтральный оттенок, подойдет большинство цветов, но вы всегда можете попробовать и какие-то уникальные оттенки. Попробуйте лиловый, если тон вашей кожи средний. Для светлой кожи обычно подходят розовые оттенки помады. Темная кожа хорошо сочетается с ягодными помадами.

Не наносите слишком большое количество продукта

Когда дело доходит до нанесения помады, не думайте, что чем больше, тем лучше. Если нанести слишком большое количество помады, это может вам дать обратный эффект: губы не будут выделены, а со временем помада будет уплывать за контур, создавая нежелательный эффект вокруг рта. В этом случае помада в зависимости от текстуры может осыпаться на одежду, отпечатываться на зубах и оставаться повсюду, где только можно себе представить.

Завершите макияж губ

Для того чтобы носить помаду и не беспокоиться, что она будет отпечатываться на зубах, можно промокнуть губы салфеткой после нанесения средства.