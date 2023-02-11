В моду снова вернулись джинсы буткат: как стилизовать самые актуальные модели 2023 года

Изначально такие брюки были популярны на Диком Западе как одежда ковбоев. Отличительная черта – крой. Буткат облегают бедра, обтягивают ноги до колена, а затем расширяются. Преимущество такой модели – ее универсальность. Любая женская фигура в таких джинсах будет смотреться выигрышно. Еще одна особенность фасона – необходимо внимательно подбирать пару, чтобы получить гармоничный ансамбль. Поговорим о том, как стилизовать эти модные штаны.

Стилистика 70-х

Новое – это нередко хорошо забытое старое. И обратившись к образам ретро, вы сможете на их основе составить собственный оригинальный лук. Черные джинсы-буткат с высокой посадкой очень хорошо сочетаются с черной футболкой с короткими рукавами. Чтобы не выглядеть скучно, смело используйте аксессуары: черный пояс под змею с массивной брутальной пряжкой, замшевые ботильоны на высоком каблуке. Хорошо смотрятся серьги-гвоздики, небольшая черная сумочка. Пример образа – на главном фото к статье.

Вообще, поклонницы стилистики ретро могут смело использовать такие джинсы в комбинации с замшевыми блейзерами сдержанных тонов, блузками и рубашками с цветочным принтом. Если вам по душе свобода хиппи, обратите внимание на топы с этническим рисунком.

На каждый день

Если вам больше по нраву современная мода, обратите внимание на сочетание джинсов буткат с монохромным свитером. Поскольку на пике популярности кремовые и бежевые оттенки, можете остановиться именно на них. Это удобно, поскольку ансамбль будет уместен для похода по магазинам, встречи с подругой и даже романтического свидания.

Поскольку буткаты обтягивают бедра и верхнюю часть ног, женщинам худощавого телосложения стоит воспользоваться хитростью, которая поможет выровнять пропорции. Носите в качестве топа блузы и рубашки с пышными рукавами. Если вы невысокого роста, выбирайте обувь на платформе. Она не только позволит выглядеть выше, но и избавит от «эффекта коротких ног».

Стильный беж

Этот цвет – не только один из фаворитов моды 2023 года. Но и в целом оттенок, который придет на помощь в любой ситуации. Его возможности комбинирования огромны. И нет ничего удивительного в том, что именно бежевые блейзеры и кардиганы могут составить прекрасную пару с джинсами буткат.

Монохром вовсе необязателен. Темно-синий деним выигрышно смотрится в комбинации с бежевым верхом, украшенным принтом: полоской, горохом, даже цветами. Самое главное в таких комбинациях – не злоупотреблять аксессуарами.

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Воплощение элегантности

Если на вашей работе нет строго дресс-кода, вы вполне можете взять джинсы буткат на вооружение. Обратите внимание на этот удачный образ, сочетающий элегантность, сдержанность и комфорт. Темно-синие джинсы хорошо смотрятся в тандеме с водолазкой в неброском тоне и блейзером. Дополните ансамбль дорогими аксессуарами – и можете наслаждаться восхищенными взглядами.

Отличный вариант обуви – коричневые или черные ботильоны на каблуке.

Для творческих натур

Если нестандартность и креатив – это про вас, подчерните их интересным сочетанием ярко-голубых джинсов с высокой посадкой и блузой свободного кроя с этнической вышивкой. Завершит создание экспрессивного лука шляпка. Эти головные уборы не зря возвращаются в моду, поскольку символизируют женственность, романтичность, игривость без намека на пошлость.

Сумочка с бахромой, пара простых по дизайну браслетов помогут вам чувствовать себя самой модной в любом коллективе. Для холодного вечера можете взять с собой брутальную кожаную куртку, украшенную заклепками.

Укороченный вариант

Очень модная вариация джинсов буткат – укороченная. Чтобы не нарушить пропорции фигуры, нужно внимательно составлять ансамбли. Обувь – простая, подойдут открытые сандалии с ремешками, сабо или туфли на невысоком каблуке. Обычная рубашка и сумка-почтальонка помогут вам завершить создание стильного образа кэжуал.

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С вышивкой

Модные буткаты 2023 года могут быть воплощением женственности за счет необычной вышивки. Выбирая брюки, соблюдайте умеренность, чтобы не стать похожей на новогоднюю елку, блестящую игрушками. При этом стильная аккуратная вышивка смотрится очень выигрышно и позволяет сделать акцент на стройных ногах.

С чем носить такие джинсы? Вариантов очень много: туники с принтом, блейзеры, легкомысленные топы с открытыми плечами – для знойного дня. Или мягкие свитера в бежевом или песочном тонах – для прохладного вечера.

Обувь – закрытые туфли на высоком каблуке или на массивной устойчивой платформе.

С серым

Если вы выбираете образ на каждый день, обратите внимание на удачную комбинацию буткатов с серым цветом. В ансамбле не должно быть ничего лишнего, поэтому откажитесь от лишнего декора и обилия аксессуаров. Обувь – лаконичная, например, классические ботильоны с модным в 2023 году чуть заостренным мыском.

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Для лета

Джинсы можно по праву считать непременным предметом летнего гардероба. Чтобы стать образцом для подражания, выбирайте интересные акцентные вещи. Например, топ с открытыми плечами. Он сделает акцент на плечах и груди, подчеркнет вашу женственность, романтичность. Обувь – удобные сандалии, балетки, простые мюли лаконичного дизайна.

Вечная классика

Еще один вариант, который поможет вам стилизовать джинсы буткат – белая рубашка. Строгая, но одновременно соблазнительная, она подчеркнет вашу женственность и хороший вкус.

Рубашка может быть не только белой, но и нежно-голубой. Для прогулки по магазинам или встречи с подругой выбирайте удобную обувь – закрытые туфли на невысоком каблуке.

Эти рекомендации помогут вам грамотно составлять ансамбли с модными в 2023 году джинсами буткат и оставаться стильной.