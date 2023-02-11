Мнение: Зачем Земфиру объявили иноагентом?

В списке «иностранных агентов» Минюста – певица Земфира.

Минюст объяснил свое решение: «З.Т. Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников».

Миллионы поклонников Замфиры, живущих в России, вполне могут задуматься: если уж и Земфира в «иноагентов», может, в этом списке – не такие уж и плохие люди? Или не задумаются?

Фотография Земфиры отсюда

—