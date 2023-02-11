 

Мнение: Зачем Земфиру объявили иноагентом?

11.02.2023, 23:25, Разное
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В списке «иностранных агентов» Минюста – певица Земфира.

Минюст объяснил свое решение: «З.Т. Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников».

Миллионы поклонников Замфиры, живущих в России, вполне могут задуматься: если уж и Земфира в «иноагентов», может, в этом списке – не такие уж и плохие люди? Или не задумаются?

Фотография Земфиры отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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