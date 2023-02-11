Есть другие планы: Подольская решила избавиться от Преснякова в важный день

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11.02.2023, 23:00, Разное
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У певицы Натальи Подольской есть планы на 14 февраля. Выяснилось, что они не связаны с Владимиром Пресняковым.

Такой поворот оказался удивительным для светских обозревателей, поскольку День всех влюбленных — отличный повод уделить время своей второй половинке. Неужели Подольская решила избавиться от Преснякова, потому что супруг не имеет для нее большого значения?

Реальность, как это часто бывает, оказалась прозаичнее. Все дело в том, что певица планирует посвятить себя работе в этот день.

“На работе, буду поздравлять с Днем влюбленных. И вечером на работе. Ведь у артистов праздники — это работа. Мы дарим людям праздник, всем влюбленным в том числе”, — цитирует Подольскую Пятый канал.

Стоит отметить, что в прошлом месяце звездная чета отправлялась в долгожданный отпуск на Мальдивы. Артисты отлично провели время и наслаждались каждым днем, поэтому любые инсинуации о том, что их отношения дали трещину, не имеют оснований.

Напомним, что Наталья Подольская замужем за Владимиром Пресняковым с 2010 года. В браке у них родились двое сыновей: Артемий и Иван.


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