 

Подковы, баллоны и гаучо: самые свежие новинки джинсов на весну 2023 года

11.02.2023, 22:05, Разное
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С наступлением теплых дней появляются свежие тенденции, касающиеся джинсов. И на этот раз в тренде такие модели, как подковы, гаучо и воздушные шары.

Если присмотреться к обилию джинсов в магазинах, можно заметить, что узкие модели в значительной степени ушли в прошлое, а мешковатые и широкие варианты, наоборот вышли на передний план.

Современные тенденции в мире джинсов

Чтобы найти на прилавке узкие джинсы, нужно обойти весь магазин, проходя мимо мешковатых, расклешенных, с прямыми широкими штанинами и высокой посадкой. Узких джинсов представленно очень мало, и их придется еще поискать.

Понятно, что джинсы-скинни уже никуда не денутся, так как они настолько прочно вошли в нашу жизнь, что давно стали классикой денима и базовой вещью в гардеробе. Варианты скинни будут всегда, просто в настоящий момент они не находятся в авангарде моды. Согласно современным тенденциям, сегодня на пике другие джинсовые стили. Последние новинки 2023 года – это подковы, баллоны и гаучо, о которых и пойдет сегодня речь.

Джинсы в форме подковы

Джинсы в виде подковы действительно уникальны, а название как нельзя лучше подходит к их виду. Они действительно имеют форму подковы. Они отличаются высокой посадкой, очень широкими штанинами и швами на коленях, которые придают джинсам изогнутую форму, с большим количеством швов на передней части голени, поэтому они похожи на перевернутую букву U. Их форма очень напоминают джинсы художников девяностых годов.

Джинсы подковообразной формы — это не просто совершенно новый фасон, который мы никогда раньше не видели, это скорее обновленный крой моделей из прошлых десятилетий. Джинсы-подковы слишком специфичны, поэтому они далеко не всем нравятся и очень многим людям совершенно не подходят. Однако смелые и стильные модницы смогут выглядеть в них невероятно круто и современно. Джинсы-подковы однозначно заслуживают, чтобы проверить, подходят ли они для вас.

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Джинсы-баллоны

Джинсы-баллоны сегодня также в тренде, как и подковы. Их можно было увидеть на модных показах, сейчас они широко представлены на прилавках магазинов. Их форма во многом соответствует названию – они широкие, мешковатые, с закругленными штанинами. За такой вид их иногда назвают джинсами-бочонками.

Они бывают как с более узкими, так и с более широкими штанинами. Суть джинсов-баллонов заключается в том, чтобы создать действительно широкий, округлый силуэт. Этот вариант более универсален, чем специфическая подкова, и варьируется от узкого до широкого кроя. Благодаря этому такие джинсы подойдут женщинам с самыми разными фигурами.

Джинсы гаучо

Джинсы гаучо были в моде в семидесятых годах. Их главная особенность заключается в том, что они укороченные. Они по-прежнему имеют высокую посадку, достаточно свободные, с широкими расклешенными штанинами.

Может показаться, что они напоминают брюки-кюлоты, и это действительно так – они почти идентичны, поэтому тем, кто любит кюлоты, определенно понравятся модели гаучо.

Как правило, они бывают укороченными, но можно выбрать и более удлиненные варианты. Они отлично подходят для теплого времени года.


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