Скандалы: Ситуация с отключением тепла и света в Адмиралтейском районе Петербурга привлекла внимание СК РФ

Александр Бастрыкин дал поручение разобраться с жалобами петербуржцев на отключение тепла и электроэнергии в жилых домах в Адмиралтейском районе Петербурга

В пресс-службе ведомства рассказали, что речь идет о несоответствии температуры в квартирах нормативным параметрам. При этом существенные перепады приводят к разрушению внутренней отделки жилых помещений.

«Отключение услуг ЖКХ носит систематический характер, однако сумма на их оплату повысилась в несколько раз. Обращения в органы местного самоуправления результатов не приносят», — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Ситуация в области ЖКХ Северной столицы беспокоит горожан уже не первый год. Проблема усугубилась зимой 2022 года, когда коммунальщики не выполняли служебные обязанности качественно. В связи с этим на придомовых территориях происходили аварии, которые зачастую наносили физический урон местным жителям и прохожим.

Из-за бездействия профильных комитетов Смольного петербуржцы часто вынуждены обращаться за помощью напрямую в Следственный Комитет РФ. Ранее они привлекли внимание Александра Бастрыкина к проблеме незаконного сноса объектов культурного наследия Петербурга, а также к негативным последствиям транспортной реформы.

Марина Малахова