Часть шпионской программы — США переводят инцидент с китайским воздушным шаром в новую плоскость

Сбитый китайский воздушный шар над территорией США был частью обширной шпионской программы, охватывающей более 40 стран, пишет Bloomberg. Такого мнения придерживаются в Белом доме, чьи представители обнародовали доказательства якобы злонамеренных действий Пекина. Как сообщается, внутри устройства было обнаружено оборудование, способное собирать разведданные.



AP

По словам представителей администрации президента США Джо Байдена, пролетевший над территорией США китайский воздушный шар мог улавливать сигналы связи и был частью военной шпионской программы, охватывающей более 40 стран. Как пишет Bloomberg, Вашингтон представил новые доказательства в информационном бюллетене Государственного департамента США о возможностях аэростата, а также на открытых слушаниях и закрытых брифингах на Капитолийском холме для того, чтобы опровергнуть настойчивые утверждения Китая о том, что это было безвредное устройство для наблюдения за погодой, которое сбилось с курса.

В качестве доказательств были представлены редко раскрываемые подробности, в том числе изображения с высоким разрешением, сделанные самолётами-разведчиками U-2, пролетевшими мимо воздушного шара и выявившими множество оборудования для наблюдения. По словам официальных лиц, это оборудование было способно перехватывать сообщения и определять их местонахождение, а солнечная батарея давала достаточную мощность для работы нескольких датчиков, пишет автор материала.

Власти США пытаются разоблачить и противостоять тому, что они вместе с союзниками считают «частью обширной шпионской программы Китая». По словам представителей Белого дома, рассматривается возможность принятия мер против китайских компаний, которые могут быть связаны со сбором разведданных или снабжением своей продукцией китайского военного ведомства. В воздушном шаре были компоненты западного производства с англоязычными надписями, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Утверждение правительства США о том, что устройство было частью более крупного военного флота, усугубит напряжённость в американо-китайских отношениях. Администрация Байдена заявила, что производитель воздушного шара, имя которого она не назвала, имел прямое отношение к Народно-освободительной армии Китая. В статье отмечается, что сразу после того, как воздушный шар был сбит у побережья Южной Каролины 4 февраля, Китай отклонил запрошенный Пентагоном телефонный звонок министра обороны США Ллойда Остина его китайскому коллеге Вэй Фэнхэ. В китайском военном ведомстве объяснили отказ вести переговоры с США по поводу воздушного шара тем, что «применение силы нарушает международную практику и создаёт плохой прецедент». По мнению китайских военных, «США не создали надлежащей атмосферы для диалога».

Инцидент с аэростатом привёл к отсрочке давно запланированной поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай в рамках усилий по нормализации отношений между двумя странами. Власти США заявили, что они принимали меры, чтобы свести на нет способность воздушного шара собирать разведданные, когда он пересёк континентальную часть США. Однако новое утверждение о том, что он мог активно собирать конфиденциальную информацию, вызовет критику со стороны республиканцев в отношении медлительности реагирования администрации Байдена, пишет Bloomberg.