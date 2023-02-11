 

Android 14 сможет форматировать физические SIM-карты в eSIM

11.02.2023, 18:03, Разное
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В настройках Android 14 Developer Preview 1 появится функция “Преобразовать в eSIM”. Об этом пишет Android Police со ссылкой на Мишала Рахмана.

Функция пока не работает, так как в “Настройках” нет страницы для нее. По словам эксперта, Android 14 сможет переносить eSIM между устройствами. Эксперт выяснил, что возможность форматировать физическую SIM-карту в eSIM есть только у тех, у кого поддерживается функция конвертации оператора. Пока неясно, как она будет работать между устройствами. Также неизвестно, будет ли нововведение доступно только на телефонах Google Pixel, где эта функция была обнаружена впервые, или преобразование в eSIM заработает на всех устройствах Android.

По слухам, полноценный релиз Android 14 состоится летом 2023 года или осенью 2023 года.


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