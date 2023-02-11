Зима – яркая, а осень – утонченная: концепция сезонных цветовых палитр в моде (как найти свою)

Наверняка у вас бывали случаи, когда наряд, выглядевший сногсшибательно на вашей подруге, вам совсем не шел, хотя был по размеру. Или вы чувствуете себя плохо каждый раз, когда надеваете бирюзовый — почему так? Возможно, вы одеваетесь в цвета не вашего сезона. Концепция сезонных цветовых палитр существует в мире моды уже несколько десятилетий, и теперь пришло время и вам определить свою.

Что такое сезонные палитры в одежде?

Основоположницей такого понятия, как «цветотип внешности», считается американский психолог Кэрол Джексон. В 1981 году она издала книгу «Цвет — моя красота», в которой заявила, что предпочтения к определенному цвету в одежде у человека заложены природой.

Но на самом деле эту мысль еще в 1839 году озвучивал французский химик Мишель Юджин Шеврель. Он описывал то, как, в зависимости от характера и типа личности, люди выбирают для себя определенную цветовую гамму.

Позже Кэрол Джексон вывела такой термин, как «сезонная цветовая палитра». Она связала определенные цвета с временами года. И хотя эта концепция уже не нова, сегодня ее популярность набирает новые обороты. В настоящее время есть десятки видеороликов и аналитических «экспертов», обещающих помочь вам определить, кто вы: лето, осень, весна или зима.

Цвет какого сезона больше подходит вам?

Ключ к поиску своего сезона не в выборе любимых цветов или модных оттенков. Вместо этого вам нужно искать сезонную палитру, которая лучше всего соответствует вашему естественному цвету. Важно уточнить, что люди любой расы или национальности могут быть любым временем года. Все дело в оттенках вашей кожи и контрасте между вашими чертами.

Нелестные цвета привлекут внимание к покраснениям, мешкам под глазами, прыщам и обесцвечиванию, а приятные оттенки сделают ваше лицо ярким, сияющим и ясным. Вы по-прежнему можете носить свои любимые цвета, но старайтесь ориентироваться на тон своего сезона.

Начните с того, что загляните в свою шкатулку с драгоценностями. Золото или серебро заставляет вас чувствовать себя лучше? Затем взгляните на свою любимую одежду. Если вы тяготеете к серебряным украшениям и голубым, розовым или фиолетовым оттенкам, вероятно, у вас холодный оттенок кожи. Если вы предпочитаете золотые украшения и красные, коричневые или зеленые цвета, скорее всего, у вас теплый оттенок кожи.

Наконец, вам нужно определить уровень контрастности. Один из простых способов — сфотографировать себя при мягком естественном освещении и применить черно-белый фильтр. Ваши глаза, волосы, брови и губы выделяются на изображении или они как бы сливаются? Если они проявляются, вы, скорее всего, яркий сезон. Если же смешиваются, вы, вероятно, тонкий нежный сезон.

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Лето: прохладное и нежное

Если у вас низкоконтрастные черты лица, приглушенно-голубые, серые или карие глаза и светлые, мягкие или пепельные волосы, то очень вероятно, что вы лето. Это может показаться немного нелогичным, но лето на самом деле находится на прохладной стороне сезонной палитры.

Когда дело доходит до моды, пастельные тона — секретное оружие лета. Вы будете выглядеть потрясающе в пыльно-сиреневом, шалфейном и бледно-розовом. Лучшие нейтральные тона для лета — мягкий коричневый, темно-синий, холодный серый, не совсем белый и персиково-нюдовый. Вам следует избегать перенасыщенных цветов, таких как черный, зеленый, мандариновый или вишнево-красный.

Что касается летнего макияжа, губы и щеки лучше всего выглядят в нежно-розовых тонах. Персиковые, мятные, голубые тени и тени цвета слоновой кости тоже будут выглядеть потрясающе. Если вы хотите использовать смелую помаду или яркий макияж глаз, держите ваши цвета на прохладной стороне спектра и убедитесь, что все ваши черты лица выглядят сбалансированными (например, яркие губы и яркие глаза).

Зима: прохладная и яркая

Зима — одна из самых ярких сезонных палитр, и ее, как правило, довольно легко идентифицировать. Если вы – зима, у вас прохладная кожа и часто темные волосы с поразительно четкими чертами лица. Вам, наверное, лучше всего подходят серебряные украшения и яркие, насыщенные цвета.

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Лучшие нейтральные цвета для зимы — черный, белый, серый, темный эспрессо и темно-синий. На самом деле зима — единственная палитра, где рекомендуются смелые черный и белый цвета, так как они не смоют ваш интенсивный цвет. Здесь следует избегать теплых оттенков, таких как ржавчина, желтый и оливково-зеленый.

Прохладные землистые тона могут выглядеть нормально, но они не будут дополнять ваши черты лица так же хорошо, как смелые зимние оттенки. Что касается макияжа, то зима — один из лучших сезонов, когда можно создавать строгие и угрюмые образы. Ярко-красные губы, черные, фиолетовые и серые тени для век и острая стреловидная подводка созданы для вас.

Осень: теплая и нежная

Если у вас теплый оттенок кожи и неконтрастные черты лица, вы можете быть осенью. Осень, как правило, сияет в золотых украшениях. Покупая одежду, следует выбирать оттенки земли, такие как зеленый, коричневый, темно-красный, бирюзовый и теплый сливовый.

Осень — одна из немногих цветовых палитр, которые можно носить с желтым и оранжевым, если оттенок остается приглушенным и теплым. Нейтральные оттенки были практически придуманы для осени, хотя черный и белый не идеальны. Вместо этого придерживайтесь шоколадно-коричневого, верблюжьего, кремового и цвета слоновой кости.

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Вам также следует избегать холодных цветов и пастельных тонов из зимней и летней палитры, так как они могут сделать ваше золотое сияние больше похожим на болезненно-зеленый. Нейтральные оттенки также хорошо подходят для осеннего макияжа. Подчеркните свою естественную красоту коричневыми тенями для век, золотым хайлайтером, мягкой подводкой для глаз и идеально подобранной нюдовой помадой или глянцевыми губами.

Весна: теплая и яркая

Многие люди не понимают, осень это или весна, так как бывает их сложно отличить. И осень, и весна лучше всего смотрятся с золотыми украшениями и теплыми тканями. Но осень светится теплыми, богатыми, приглушенными цветами, тогда как, если вы весна, вы светитесь яркими, яркими цветами. Подумайте о пикантных цитрусовых, сочной зеленой траве и цветущих маках.

Как и зимы, весны могут иметь яркие оттенки, потому что они обладают естественными высококонтрастными чертами. Если вы действительно хотите сиять как весна, ищите привлекающие внимание оттенки, такие как лососевый, зеленый келли и мандарин. Лучшие нейтральные цвета для весны включают шоколадно-коричневый, цвет слоновой кости, кремовый телесный и теплый темно-синий.

Веснам следует избегать любых пастельных тонов, черного и белого, потому что эти холодные оттенки могут сделать ваш цвет лица тусклым. Покупая косметику, помните, что настоящие весны выглядят невероятно с яркими цветами. Алая, ярко-ягодная или ярко-розовая помада гарантированно заставит вас сиять. Не бойтесь выбирать золотые, салатовые или фиолетовые тени для век.