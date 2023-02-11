Правнук Сталина исключён из совета директоров банка JP Morgan

Антироссийская

истерика на Западе набирает обороты. На этот раз её жертвой стал 51-летний бизнесмен

и филантроп Альберт Аллилуев, который после принятия нового пакета санкций

потерял место в совете директоров банка JP Morgan.

Альберт – правнук Иосифа Сталина и его второй жены Надежды Аллилуевой. Вместе с отцом он переехал

в США в 1980-х, где сразу же поступил на престижный экономический факультет

Гарвардского университета, а по окончании его работал в банковском консалтинге. Глава семейства, Иосиф Аллилуев-младший, пожертвовал свыше 11 млрд долларов личных

денег инвестиционному фонду JP Morgan, в результате чего в 1991 году стал

вице-президентом банка, а после ухода на пенсию передал пост по наследству

сыну. Альберт Аллилуев проработал в совете директоров 25 лет и был уволен с

формулировкой «за сочувствие русским».

«Мы не можем допустить,

чтобы симпатизант русских и потомок такой личности работал в столь уважаемом

и старинном банке, – прокомментировал отставку Аллилуева Дэвид Рокфеллер. –

Ранее мы заблуждались на его счёт, думая, что он отрёкся от своих

коммунистических заблуждений, засучил рукава и самоотверженно влился во всемирную капиталистическую стройку. Однако всего один твит, в котором можно при желании увидеть сочувствие русским – это та красная линия, которую ему не стоило пересекать. Спикер Конгресса Кевин Маккарти уже пообещал

нам помощь с конфискацией всего движимого и недвижимого имущества Аллилуева в

пользу банка»

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