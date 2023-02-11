Правнук Сталина исключён из совета директоров банка JP Morgan
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Антироссийская
истерика на Западе набирает обороты. На этот раз её жертвой стал 51-летний бизнесмен
и филантроп Альберт Аллилуев, который после принятия нового пакета санкций
потерял место в совете директоров банка JP Morgan.
Альберт – правнук Иосифа Сталина и его второй жены Надежды Аллилуевой. Вместе с отцом он переехал
в США в 1980-х, где сразу же поступил на престижный экономический факультет
Гарвардского университета, а по окончании его работал в банковском консалтинге. Глава семейства, Иосиф Аллилуев-младший, пожертвовал свыше 11 млрд долларов личных
денег инвестиционному фонду JP Morgan, в результате чего в 1991 году стал
вице-президентом банка, а после ухода на пенсию передал пост по наследству
сыну. Альберт Аллилуев проработал в совете директоров 25 лет и был уволен с
формулировкой «за сочувствие русским».
«Мы не можем допустить,
чтобы симпатизант русских и потомок такой личности работал в столь уважаемом
и старинном банке, – прокомментировал отставку Аллилуева Дэвид Рокфеллер. –
Ранее мы заблуждались на его счёт, думая, что он отрёкся от своих
коммунистических заблуждений, засучил рукава и самоотверженно влился во всемирную капиталистическую стройку. Однако всего один твит, в котором можно при желании увидеть сочувствие русским – это та красная линия, которую ему не стоило пересекать. Спикер Конгресса Кевин Маккарти уже пообещал
нам помощь с конфискацией всего движимого и недвижимого имущества Аллилуева в
пользу банка»
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