“Очень сложный период”: состояние готовящегося к новой ампутации Костомарова не стабильно

Вот уже целый месяц Роман Костомаров находится в Коммунарке. Ежедневно десятки врачей, как сообщают источники, проводят совещания, чтобы выбрать стратегию лечения спортсмена, чье состояние меняется практически постоянно из-за прогрессирования гангрены.

Разумеется, проведенные Роману операции не могли не оставить следа на психологическом состоянии фигуриста. Все случилось ровно так, как и предполагали специалисты: на пережившего ампутацию Костомарова навалилась депрессия. Дни.ру уже писали об этом чуть ранее.

Теперь же, судя по словам информатора из госпиталя, состояние готовящегося к новой ампутации Костомарова не стабильно. Мужчина, как и его близкие, сильно тревожатся из-за предстоящей операции, в ходе ему которой, как сообщается, удалят три наиболее охваченных гангреной пальца на руках. Общаются из-за этого Роман Костомаров и Оксана Домнина с медиками в недовольном тоне.

“Роману то одно не нравится, то другое, его жене тоже, все с позиции “нам все должны”, – поделился информатор о настроении пары фигуристов.

Врачи больницы, к слову, относятся к пережившему ампутацию из-за прогрессирующей гангрены Роману Костомарову с пониманием. Более того, работники стараются

окружить его заботой и обеспечить психологический комфорт.

“У Романа и его семьи сейчас очень сложный период”, – завершил свой рассказ о Романе Костомарове источник из Коммунарки.