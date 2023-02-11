“Показала общипанный зад”: сбежавшую от Тарасова жену прилюдно высмеяли

Накануне вечером в столице прошла премьера фильма “Непослушная”, который многие уже сравнили с нашумевшими “50 оттенками серого”. На первый показ со всех краев Москвы слетелись звезды, широко известные как в широких кругах, так и в узких: Дмитрий Дюжев, Елена Захарова, Алика Смехова, Янина Студилина. Присутствовала и третья жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко.

К светскому вечеру

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тщательно подготовилась: выбрала розовый костюм-тройку, нашла сочетающиеся по цвету туфли и сумочку, а также накрутила волосы. Самой главной составляющей хорошего вечера стало то, убеждены некоторые, что муж и трое детей остались дома, позволив красавице блистать в одиночестве.

Жаль только, что никто ее образа не оценил. Наоборот, сбежавшую от Дмитрия Тарасова жену прилюдно высмеяли на одном из интернет-ресурсов. По мнению злопыхателей, одежда многодетной матери безвкусная и устаревшая.

“Поросячий костюм, провинциальные кудельки”, “Костенко в костюме с выпускного?”, “Ну какое село”, “Оделась по моде десятилетней давности, чтобы все сразу видели, как давно она стала почти-вице-мисс”, ”

Нарядиться в древний костюм и выйти со светящимся лбом”, “Такая нелепая”, – расплевались комментаторы после просмотра снимка Анастасии Костенко.

Не обошли критики и то, что вживую супруга Дмитрия Тарасова

“не такая красивая как у себя в профиле”, и то, что сияющее лицо

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было подпорчено потухшим взглядом.

“Когда думала, что ухватила птицу счастья за хвост, а она показала ей общипанный зад”, – намекнула одна из пользователей Сети на карьерные и финансовые неудачи мужа Анастасии Костенко.

Напомним, что из-за трудностей с поиском работы, Анастасия Костенко вынуждена была из своего кармана платить алименты на первого ребенка Дмитрия Тарасова.