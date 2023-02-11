Мнение: Кавалеры
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Президент Франции наградил президента Украины орденом Почетного легиона. Отныне Владимир Зеленский кавалер ордена, учрежденного Наполеоном Бонапартом еще 19 мая 1802 года.
Кавалерами ордена Почетного легиона в разные годы становились итальянский диктатор Бенито Муссолини, румынский генсек Николае Чаушеску, центральноафриканский император Бокасса, тунисский президент Бен Али, президент Сирии Башар Асад…
В 2006 году президент Франции, в то время это был Жак Ширак, наградил орденом Почетного легиона президента России Владимира Путина.
Фотографии отсюда и отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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