 

Мнение: Кавалеры

11.02.2023, 0:19, Разное
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Президент Франции наградил президента Украины орденом Почетного легиона. Отныне Владимир Зеленский кавалер ордена, учрежденного Наполеоном Бонапартом еще 19 мая 1802 года.

Кавалерами ордена Почетного легиона в разные годы становились итальянский диктатор Бенито Муссолини, румынский генсек Николае Чаушеску, центральноафриканский император Бокасса, тунисский президент Бен Али, президент Сирии Башар Асад…

В 2006 году президент Франции, в то время это был Жак Ширак,  наградил орденом Почетного легиона президента России Владимира Путина.

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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