 

Рассада всем на зависть: как сделать парник на подоконник своими руками

10.02.2023, 23:52, Разное
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Грядет садово-огородный сезон, а это значит, что пора сажать семена. Дешево и даже бесплатно можно смастерить сносный парник на подоконник. Простую инструкцию по его изготовлению представляет портал ОСН. Следуйте ей, и рассада в 2023 году скажет вам “спасибо”.

Нам понадобятся ножницы и несколько бутылок. Наверняка дома остались пластиковые емкости из-под молока и воды, а если нет — попросите их у друзей, родных или товарищей.

  • Шаг 1: разрезаем каждую бутылку поперек на две части;
  • Шаг 2: в основы с донышком насыпаем грунт или кладем торфяные таблетки для рассады;
  • Шаг 3: надеваем половинки бутылок с горлышком на нижние по принципу колпачков.

Вот и все: теперь гораздо больше шансов, что рассада вырастет всем на зависть. Полив и проветривание на подоконнике осуществляется элементарно — просто снимается верхняя половина бутылки.


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