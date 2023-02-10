Мнение: О разворотном моменте… Где Россия собирает силы?

Что ж, «движуха» усиливается и ускоряется. В условиях ограниченных ресурсов, в том числе и по времени, России приходится делать непростой выбор относительно главного направления. Можно сказать, приходится вертеться ужом на раскалённой сковородке.

Но тут уж ничего не попишешь. Действительно, «хочешь жить — умей вертеться», а на кону теперь — именно вопрос выживания. Вот и приходится усиленно маневрировать…

Это не про военных планировщиков, которым сейчас тоже нелегко, а про гражданских.

Стратегия понятна в целом — «Разворот на Восток». Но что там в деталях?

Пишут, что РФ и КНР подписали межправительственное соглашение о поставках газа по «Дальневосточному маршруту». Он также известен как «Сила Сибири-3» и будет прокачивать 10 млрд кубометров в год. Что дополнит два других газопровода.

Это важный и перспективный маршрут. Но надо понимать: годовой экспорт 98 млрд кубометров в Китай по трём трубопроводам — это перспектива 2028-2030 гг., а в Европу в 2021 году «Газпром» поставлял 174,3 млрд кубоов. И хотя поставки на европейском направлении не прекратятся совсем: ЕС заинтересован как минимум в сохранении украинского транзита ради поддержания транзитных доходов Киева (порядка 2-3 млрд долл. в год), а это 40-50 млрд кубометров ежегодно. Плюс какие-то поставки СПГ.

Но в целом, конечно, восточное направление потери на европейском не покроет. Ни в кратко-, ни даже в среднесрочной перспективе. Так что все эти «манёвры» — действительно круги ужа на сковороде.

Но ведь и разворота к прежнему — не будет?

—