Мужчина и дочь: наследница Успенской показала семью после заявления о беременности
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Дочь Любови
Успенской прошла долгий путь: от психологической нестабильности до первой
популярности. 33-летняя Татьяна Плаксина долгое время воспринималась
поклонниками знаменитой матери как “позор семьи”. Она употребляла наркотики, бросила учебу, вела странный образ жизни. Однако, в последнее
время все круто изменилось.
Так, Успенская
стала регулярно выступать с дочерью. Вдвоем женщины появились на нескольких
мероприятиях. Вместе они записали новую песню “Мольба”, сразу же
опубликовав ее в социальных сетях. Перемены Татьяны очень тепло воспринялись
слушателями.
Наследница Любови
Успенской старается вести свои социальные сети, чтобы быть ближе к людям. Она
делает репосты публикаций своих поклонников, особенно снятых под ее новую
песню. На днях Татьяна Плаксина и вовсе показала целую семью — мужчину и дочь.
Вместе они танцевали под трогательную мелодию.
Поклонники сразу
подловили дочь Успенской на этом видео. По слухам, Плаксина ждет ребенка, зачатого
в пробирке. Ранее она делилась планами и заявлениями о скорой беременности. Кто
знает, может быть Татьяна не стала ждать любимого мужчину, а решила порадовать
Любовь Успенскую внуками уже сейчас.
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