 

“Оля, как же так?”: Россияне рыдают после внезапного ухода разбитой разводом Рапунцель из “Дома-2”

10.02.2023, 18:26, Разное
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Не так давно Ольга Рапунцель демонстрировала поклонникам свою идеальную жизнь: любящий муж, здоровые дети… В общем, оставалось только завидовать. Однако все оказалось не так радужно. Настолько, что звезда “Дома-2” сорвалась.

На днях по прессе разлетелась новость о том, что супруг длинноволосой красавицы обратился к адвокатам, чтобы заявить иск о расторжении брака. Журналисты выяснили, что Дмитрий Дмитриенко устал от вечно скандалящей жены и чересчур требовательной тещи. Поэтому и решился на развод.

При этом сама Ольга Рапунцель все это время молчания, но, когда на нее посыпались вопросы и обвинения в хайпе, больше не смогла держать язык за зубами. Разбитая появившимися в прессе новостями о разводе звезда “Дома-2” подтвердила, что ее семья действительно развалилась. Видимо, после тщетных попыток она решила больше не пытаться ее сохранять и ушла от Дмитрия Дмитриенко.

“Проблемы уже давно!”, – эмоционально призналась экс-участница телестройки.

Поклонников эта новость повергла в шок! “Оля, как же так?”, – пишут в комментариях люди. Более того, многие принялись рыдать, отправляя в комментариях смайлики со слезами. Реакция публики на развод понятна: некоторые пользователи признались, что, глядя на счастливые картинки, не могли подумать, что в браке Ольги Рапунцель есть проблемы.


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