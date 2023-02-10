 

Почему ушла Трегулова

10.02.2023, 13:35, Разное
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В Третьяковской галерее новый гендиректор. Занимавшая должность с 2015 года Зельфира Трегулова покинула свой пост.

Все к этому шло. Особенно когда начались проверки на «соответствие духовно-нравственным ценностям», спровоцированные письмом бдительного и оптимистичного посетителя Сергея Шадрина, которому в экспозиции увиделись «признаки деструктивной идеологии» и беспросветность. Многие тогда задались вопросом: а был ли Шадрин? И второй вопрос: для кого освобождают место, — бурно обсуждался в телеграм-каналах.

Еще в ноябре 2022-го в Третьяковской галерее Министерством культуры было скандально отменено проведение Московской биеннале современного искусства. Среди причин — «несоответствие экспонатов уровню площадки». Газета «Комсомольская правда» писала, что руководство галереи выступило против «патриотического контента художников из ДНР и ЛНР».

И вот теперь, очевидно, таких казусов в Третьяковке не будет.

Министерство культуры сообщило, что Трегулова покинула свой пост в связи с завершением срока трудового контракта. На должность назначена гендиректор Политехнического музея Елена Проничева.

Это дочь Владимира Проничева, который в разное время был главой Погранслужбы, начальником департамента по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом и первым заместителем директора ФСБ. Ее сестра Екатерина Проничева — председатель московского Комитета по туризму.

В отличие от профессионального искусствоведа Трегуловой Елена Проничева — менеджер, политолог (окончила МГИМО МИД РФ по специальности «сравнительная политология»). Она трудилась в комитете по бюджету и налогам в Государственной думе РФ, в департаменте внешнеэкономической деятельности «Газпрома», Газпромбанке. С 2013-го занимала пост исполнительного директора Еврейского музея и Центра толерантности. 15 декабря 2020-го Елена Проничева была назначена директором московского Политехнического музея, она член Совета при Президенте РФ по науке и образованию.

Коллективный Шадрин может быть удовлетворен.

Лариса Малюкова,
обозреватель «Новой»

Источник: Новая газета


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