 

Из-за оттепели в Петербурге растаяла новая станция метро

10.02.2023, 13:33, Разное
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В ночь на 9 февраля в Северной столице из-за резкого
перепада температуры воздуха растаял вестибюль станции «Горный институт», открытие
которой должно было состояться в начале марта.

По оценкам экспертов, на восстановление станции потребуется
не менее одного года и порядка 100 миллионов рублей.

«К сожалению, природа преподнесла нам неприятный сюрприз.
Конструкция не была рассчитана на настолько большой перепад температуры, но мы
обязательно учтём это при проектировании нового вестибюля», – рассказал
журналистам глава «Метростроя-СПб» Богдан Цыпалко.

Как отметил глава петербургского Гидрометцентра, в ночь на 9
февраля температура воздуха выросла сразу же на 10 градусов. Ситуация
усугубилась из-за сильного дождя, который подтопил станцию.   

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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