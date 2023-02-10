Из-за оттепели в Петербурге растаяла новая станция метро

В ночь на 9 февраля в Северной столице из-за резкого

перепада температуры воздуха растаял вестибюль станции «Горный институт», открытие

которой должно было состояться в начале марта.

По оценкам экспертов, на восстановление станции потребуется

не менее одного года и порядка 100 миллионов рублей.

«К сожалению, природа преподнесла нам неприятный сюрприз.

Конструкция не была рассчитана на настолько большой перепад температуры, но мы

обязательно учтём это при проектировании нового вестибюля», – рассказал

журналистам глава «Метростроя-СПб» Богдан Цыпалко.

Как отметил глава петербургского Гидрометцентра, в ночь на 9

февраля температура воздуха выросла сразу же на 10 градусов. Ситуация

усугубилась из-за сильного дождя, который подтопил станцию.

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