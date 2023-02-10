Мнение: Время митингов

Пишут, что Кремль планирует 22 февраля провести в «Лужниках» масштабный митинг-концерт. Возможно, в мероприятии примет участие и президент России Владимир Путин.

Это будет типа продолжения послания президента Федеральному Собранию, ориентировочной датой которого называют 21 февраля.

Хороший план. Чего сейчас не хватает россиянам, так это митингов и концертов. Но как-то не глобально мыслят кремлевские пиарщики. Надо бы такие митинги и концерты провести во всех городах и весях России. С массовыми танцами-плясками, с хоровым пением…. Ну и объявить врагами народа всех, кто не выйдет на эти митинги, кто не подпоет, не подтанцует. Почему бы и нет?

Фотография отсюда

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