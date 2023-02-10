 

Базовый iPhone 14 оказался мощнее iPhone 13 Pro

10.02.2023, 12:20, Разное
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Базовая модель iPhone 14 мощнее флагманского iPhone 13 Pro прошлого года, несмотря на то, что телефоны оснащены чипом A15 Bionic. Об этом пишет 9to5Mac со ссылкой на Ричарда Дина, старшего директора по разработке iPhone.

По его словам, это стало возможно благодаря улучшенному дизайну iPhone 14, который снижает уязвимость к троттингу [понижение частоты процессора для предотвращения его перегрева]. В конструкции iPhone 14 была использована алюминиевая плата. Дин отметил, что такая конструкция лучше рассеивает тепло. В результате устройство меньше нагревается и может работать дольше при более высокой частоте процессора.

Топ-менеджер компании Apples заявил, что iPhone 14 практически идентичен iPhone 13, но по сравнению с прошлым годом получил значительные улучшения, такие как меньший вес, улучшенная ремонтопригодность и более длительное время автономной работы. Всех этих характеристик должно быть достаточно, чтобы убедить покупателя выбрать именно iPhone 14 вместо предыдущей модели.


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