Мнение: О соучастии в массовых убийствах… Ещё одна «шокирующая откровенность»

Настало время офигительных историй «шокирующей откровенности», когда маски сбрасываются полностью. День за днём — шок за шоком.

И всё — только с одной стороны.

С той самой… Западной.

Поневоле начинаешь задумываться — с чего бы «всё тайное становится явным» настолько активно?

Итак, США сознались «в очевидном»…

По данным The Washington Post, украинские военные при нанесении «большинства» — а по факту, так и, видимо, вообще всех — ударов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и использовании других американских ракетных систем опираются на те разведданные о месторасположении целей, которые предоставляют #США и их союзники. То есть, ВСУ «почти никогда не используют передовые системы без конкретных координат» от базирующихся в Европе американских военных.

Источник WP в Киеве описал процесс следующим образом: украинские военнослужащие определяют цели, по которым хотят нанести удар, затем эта информация передаётся командованию, которое в свою очередь запрашивает у американских партнёров более точные координаты. Собеседник сообщил, что США не всегда предоставляют запрошенные данные, и в этом случае удары из американских систем не наносятся. Как заявил изданию представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, США «давно признали, что предоставляют разведывательные данные Украине», чтобы страна могла защитить себя. По словам американского чиновника, военные США в этом случае действуют «исключительно как консультанты».

Ну, что такое «военные консультанты» — хорошо известно. И в общем, статья в WP — это даже чуть больше, чем признание Соединённых Штатов стороной «российско-украинского» конфликта de facto. Получается, что именно США навели ракеты HIMARS и на колонию в Еленовке, где содержались украинские пленные, и на ПТУ в Макеевке, где были убиты, по данным МО РФ, 89 российских военных. И всё это — органично дополняет другие свежие «откровенности».

Но вот с чего бы Вашингтону и Киеву согласованно становиться настолько откровенными — особенно Вашингтону?

Зачем им именно сейчас сознаваться и в создании casus belli, и в «масс-шутинге», и в прочем?

Или «мир на основе правил» теперь окончательно превратился в игру без правил, и этот новый мировой порядок таким способом легитимизируется у нас на глазах?

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