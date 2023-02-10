 

Не помогла даже болгарка – памятник генералу Ватутину в Киеве демонтировали лишь через 4 часа попыток

10.02.2023, 7:05, Разное
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В Киеве снесли памятник советскому генералу Николаю Ватутину, который освобождал город от фашистов. Как пишут «Вести», демонтаж монумента осложнился тем, что не помогали даже спецсредства. В итоге снести памятник получилось лишь спустя четыре часа попыток. Разрешение на снос ранее дал Минкульт Украины, поскольку монумент не подлежит внесению в Государственный реестр культурного наследия.


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9 февраля в Киеве приступили к сносу памятника советскому генералу Николаю Ватутину. Как пишут «Вести», демонтаж монумента осложнился, не помогла даже болгарка. Спустя два часа попыток снести памятник к нему прибыли и городские власти. Советник мэра по благоустройству Дмитрий Белоцерковец даже поскользнулся перед ним и упал. Однако спустя четыре часа монумент всё-таки удалось демонтировать.

Посмотреть на снос памятника пришёл депутат от «Слуги народа» Роман Грищук, жена Петра Порошенко Марина, а также журналисты. На место сноса пришёл пожилой житель Киева — протестовать против демонтажа, но полиция удерживала его, чтобы он не подходил близко.

Как напоминает издание, памятник Ватутину был установлен на его могиле в Мариинском парке. Разрешение на снос ранее дал минкульт, поскольку монумент не подлежит внесению в Государственный реестр культурного наследия.


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