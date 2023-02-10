Украинские активисты заставили музей в Нью-Йорке переименовать «Русскую танцовщицу»

После многочисленных обращений украинских активистов американский музей искусства «Метрополитен» переименовал известную картину французского художника Эдгара Дега «Русская танцовщица». Как передаёт «Обозреватель», теперь полотно называется «Танцовщица в украинском наряде». Кроме того, музей назвал Мариуполь, где родился художник Архип Куинджи, украинским городом, а также убрал упоминание о том, что он «известен как на Украине, так и в России».



AP

Нью-Йоркский музей искусства «Метрополитен» переименовал известную картину французского художника Эдгара Дега «Русская танцовщица», на которой изображена девушка в юбке, рубашке и с венком и лентами в волосах. Как пишет «Обозреватель», теперь полотно называется «Танцовщица в украинском наряде». Об этом сообщила журналистка, историк искусства Оксана Семеник, которая написала музею сотню писем, после чего в «Метрополитене» наконец-то «услышали украинцев и прислушались к их замечаниям по названию картины».

«Да, я не очень довольна названием, потому что могли и просто Ukrainian Dancers назвать, но это уже маленькая победа, за которую я выпью сегодня вина и вас приглашаю», — написала Семеник.

О переименовании рассказали также в Министерстве культуры и информационной политики Украины. Там напомнили, что весной прошлого года Лондонская национальная галерея тоже отозвалась на призывы украинцев и переименовала другую картину Дега. «Русские танцовщицы» с тех пор подписаны на сайте музея как «Украинские танцовщицы».

«Музей Гетти в Лос-Анджелесе не изменил название, но весной 2022 года после полномасштабного российского вторжения на Украину в ответ на многочисленные обращения представителей украинского культурного сообщества добавил пояснение к картине», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечает издание, «Метрополитен» назвал Мариуполь, где родился художник Архип Куинджи, украинским городом. Музей также убрал упоминание о том, что он «известен как на Украине, так и в России».