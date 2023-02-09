С 1 марта в московском метро запретят уступать место гражданам недружественных стран

Мосгордума на своём заседании единогласно проголосовала за внесение изменений в порядок пользования московским метрополитеном.

Депутаты сочли нужным использовать подземку в качестве одного из элементов для патриотического воспитания граждан.

– Приоритет в использовании самого красивого метро в мире должен отдаваться российским гражданам и нашим гостям из дружественных государств – Белоруссии, Абхазии, Сирии, Венесуэлы, КНДР, – заявил руководитель Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Уже с 1 марта россиянам запретят уступать место в вагоне гражданам недружественных государств. Сообщения о нововведении появятся на всех станциях подземки и платформах МЦК и МЦД. За нарушение порядка против пассажиров могут быть введены санкции в виде аннуляции карты «Тройка» или административного штрафа.

Согласно обновлённым правилам, перед тем, как пассажир будет уступать место, он должен убедиться, что помогает россиянину или гражданину дружественного государства.

– Во-первых, нужно выучить список всех дружественных стран – их 150, а недружественных всего лишь около пятидесяти, во-вторых, проверить у этого пассажира документ, удостоверяющий личность. Есть и другие формы проверки, например, пусть желающий присесть процитирует строку из песни Газманова или Майданова, но есть и более простой способ – никому не уступать место, – заключил Ликсутов.

—