Про спектакль «Игра в джин»

Артистка Лия Ахеджакова сообщила «Новой», что спектакль «Игра в джин» будет снят с репертуара театра «Современник».

По словам Ахеджаковой, ей позвонил директор театра Юрий Кравец и сообщил, что вынужден снять этот спектакль, поскольку его буквально завалили гневными письмами в адрес артистки.

«Игра в джин» — последний спектакль, в котором Ахеджакова играла в театре «Современник». Спектакль «Первый хлеб», где артистка также играла главную роль, был снят с репертуара в конце прошлого года.

—