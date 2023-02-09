 

Про спектакль «Игра в джин»

09.02.2023, 14:50, Разное
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Артистка Лия Ахеджакова сообщила «Новой», что спектакль «Игра в джин» будет снят с репертуара театра «Современник».

По словам Ахеджаковой, ей позвонил директор театра Юрий Кравец и сообщил, что вынужден снять этот спектакль, поскольку его буквально завалили гневными письмами в адрес артистки.

«Игра в джин» — последний спектакль, в котором Ахеджакова играла в театре «Современник». Спектакль «Первый хлеб», где артистка также играла главную роль, был снят с репертуара в конце прошлого года.

Источник: Новая газета


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