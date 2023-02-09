Как Турция была в шаге от попадания на чемпионат мира 2010

Турецкая сборная является достаточно крепкой футбольной командой по меркам Европы, но и на чемпионатах мира она добивалась неплохих результатов. Так, на мундиале 2002 «лунные звезды» сумели занять третье место, а на Евро 2008 они показали такой же результат. Кстати, вы можете заключать пари на все игры – ставки онлайн только на 1xBet предлагаются по лучшим котировкам.

Несмотря на такие достижения сборная Турции крайне редко пробивается на международные турниры. Отличным подтверждением этому является отборочный турнир на Чемпионат мира 2010, в котором «лунные звезды» не сумели занять место в группе, позволяющее перейти в финальную часть турнира. Команда показала достаточно слабый футбол, поэтому заняла только третье место, лишившись шансов на выступление в Южной Африке. Но, а на будущие игры команды вы можете делать онлайн ставки на сайте 1xBet, ведь только тут даются лучшие котировки.

Сборная Турции попала в Группу 5, в которой предстояло сыграть с командами таких стран:

Испания.

Бельгия.

Босния и Герцеговина.

Эстония.

Армения.

В этой группе сразу выделяется три основные категории. Первая – очевидные лидеры, к которым эксперты относили команды Испании и Бельгии. Вторая – аутсайдеры в лице Эстонии и Армении. И третья – середняки с оставшимися сборными. Все это ставило турецкую команду не в самое лучшее положение, но все же у нее были шансы на выход из группы. А если вы хотите отвлечься от ставок, то предлагаем отличные автоматы на сайте http://1xbet.kg/ru/slots .

Как сборная Турции провела отбор

Несмотря на сильную конкуренцию, в группе сборная Турции показала себя достаточно слабо, и было несколько неожиданных результатов. Так, Испания оказалась единственной сборной, которая выиграла все 10 матчей, набрав максимальные 30 очков. Бельгия же, наоборот, провалилась, заняв только четвертое место, а вот команда Боснии неожиданно показала классную игру и смогла занять второе место. А на такие исходы всегда можно поставить на сайте 1xBet.

Турецкая же команда из десяти матчей выиграла лишь четыре, и по три раза свела матчи к ничьей и проиграла. Это позволило набрать только пятнадцать очков, которых хватило на третью строчку в группе. Естественно, оно не позволяет выйти в финальный турнир Чемпионата мира, поэтому для «лунных звезд» тот розыгрыш завершился. А БК 1xBet казино официальный сайт позволяет отвлечься от спортивных событий и поиграть в азартные игры.

Сборная Испании же сумела дойти до финала ЧМ и выиграть его, впервые в своей истории став лучшей командой мира. Сенсация отборочного турнира – Босния – со второй строчки попала в стыковые матчи, где сыграла со сборной Португалии. В том матче решалось, какая из команд пройдет на ЧМ, и боснийцы его проиграли, также не попав в финальную часть. А на официальном сайте 1xBet вам доступны не только ставки на спорт, но и огромный раздел казино.