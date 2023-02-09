Как Турция была в шаге от попадания на чемпионат мира 2010 ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Как Турция была в шаге от попадания на чемпионат мира 2010

09.02.2023, 14:38, Детали
Теги: ,

Турецкая сборная является достаточно крепкой футбольной командой по меркам Европы, но и на чемпионатах мира она добивалась неплохих результатов. Так, на мундиале 2002 «лунные звезды» сумели занять третье место, а на Евро 2008 они показали такой же результат. Кстати, вы можете заключать пари на все игры – ставки онлайн только на 1xBet предлагаются по лучшим котировкам.

Сборная ТурцииНесмотря на такие достижения сборная Турции крайне редко пробивается на международные турниры. Отличным подтверждением этому является отборочный турнир на Чемпионат мира 2010, в котором «лунные звезды» не сумели занять место в группе, позволяющее перейти в финальную часть турнира. Команда показала достаточно слабый футбол, поэтому заняла только третье место, лишившись шансов на выступление в Южной Африке. Но, а на будущие игры команды вы можете делать онлайн ставки на сайте 1xBet, ведь только тут даются лучшие котировки.

Сборная Турции попала в Группу 5, в которой предстояло сыграть с командами таких стран:

  • Испания.
  • Бельгия.
  • Босния и Герцеговина.
  • Эстония.
  • Армения.

В этой группе сразу выделяется три основные категории. Первая – очевидные лидеры, к которым эксперты относили команды Испании и Бельгии. Вторая – аутсайдеры в лице Эстонии и Армении. И третья – середняки с оставшимися сборными. Все это ставило турецкую команду не в самое лучшее положение, но все же у нее были шансы на выход из группы. А если вы хотите отвлечься от ставок, то предлагаем отличные автоматы на сайте http://1xbet.kg/ru/slots.

Как сборная Турции провела отбор

Несмотря на сильную конкуренцию, в группе сборная Турции показала себя достаточно слабо, и было несколько неожиданных результатов. Так, Испания оказалась единственной сборной, которая выиграла все 10 матчей, набрав максимальные 30 очков. Бельгия же, наоборот, провалилась, заняв только четвертое место, а вот команда Боснии неожиданно показала классную игру и смогла занять второе место. А на такие исходы всегда можно поставить на сайте 1xBet.

Турецкая же команда из десяти матчей выиграла лишь четыре, и по три раза свела матчи к ничьей и проиграла. Это позволило набрать только пятнадцать очков, которых хватило на третью строчку в группе. Естественно, оно не позволяет выйти в финальный турнир Чемпионата мира, поэтому для «лунных звезд» тот розыгрыш завершился. А БК 1xBet казино официальный сайт позволяет отвлечься от спортивных событий и поиграть в азартные игры.

Сборная Испании же сумела дойти до финала ЧМ и выиграть его, впервые в своей истории став лучшей командой мира. Сенсация отборочного турнира – Босния – со второй строчки попала в стыковые матчи, где сыграла со сборной Португалии. В том матче решалось, какая из команд пройдет на ЧМ, и боснийцы его проиграли, также не попав в финальную часть. А на официальном сайте 1xBet вам доступны не только ставки на спорт, но и огромный раздел казино.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / АО «ГК «ЕКС» строит волейбольный центр, который станет местом притяжения жителей Ярославля

06.02 / В Рыбинске пройдет финал Кубка России по шорт-треку

27.01 / Обзор сайта букмекерской конторы Parimatch

25.01 / XVI Ростех Деминский лыжный марафон пройдет с новыми видами гонок

15.01 / Елизавета Каплина и Антон Бабиков

13.01 / Биатлон в Дёмино определил лидеров

10.01 / В Дёмино ждут биатлон

19.12 / В Рыбинске пройдёт самая массовая зимняя гонка — «Лыжня России»

12.12 / Компактные эллиптические тренажеры: основные преимущества

08.12 / Какой выбрать нож для охоты и рыбалки?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика