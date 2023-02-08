 

NYT – Китай ответил отказом на попытку Пентагона обсудить аэростат

08.02.2023, 18:54, Разное
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Министр обороны США Ллойд Остин хотел связаться со своим китайским коллегой, чтобы обсудить инцидент с китайским аэростатом, пишет The New York Times. Однако Пекин ответил на это отказом. Причём автор статьи отмечает, что такое происходит уже не впервые.


AP

Пентагон сообщил, что Китай отклонил запрос министра обороны Ллойда Остина о разговоре с китайским коллегой. Остин хотел связаться с Пекином после инцидента с китайским аэростатом, обнаруженным над территорией США, пишет The New York Times.

«Мы верим, что важно сохранять открытые линии связи между Соединёнными Штатами и Китаем, чтобы ответственно управлять отношениями, — заявил пресс-секретарь Пентагона. — Связь между нашими военными особенно важна в такие моменты».

Однако Китай отклонил запрос о таких переговорах. Впрочем, представитель Пентагона заверил, что они продолжат попытки связаться с Пекином. При этом госсекретарь США отменил поездку в Пекин после того, как аэростат был замечен. Как отмечает автор статьи, это вызвало дипломатический кризис.

Китай настаивает на том, что полный электроники аэростат был просто метеозондом, сбившимся с курса. Но в Штатах уверены, что его задачей был шпионаж за американскими военными объектами.

Автор статьи напоминает, что это не первый случай, когда Китай отказывается отвечать на звонок из Пентагона. То же самое было в мае 2021 года, когда между двумя странами произошёл очередной виток напряжённости.

Впрочем, Пекин дал на это свой ответ. Он сообщил, что пытался связаться с Ллойдом Остином, когда он вступил в должность, предложил организовать ему беседу с министром обороны Китая. Но общения не состоялось, потому что Остин проявил неуважение к дипломатическому протоколу и запросил разговор с чиновником, не подходящим ему по рангу.

Сейчас же Китай отстаивает позицию, что обломки аэростата принадлежат ему, а не США. А чиновники Пентагона дали понять, что не собираются возвращать оборудование Пекину, пишет The New York Times.

     


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