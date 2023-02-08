 

Смартфон OnePlus Ace 2 получит 12 ГБ ОЗУ в базовой версии

08.02.2023, 18:50, Разное
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Глава компании OnePlus официально объявил, что новая модель смартфона OnePlus Ace 2 получит от 12 до 16 гигабайт оперативной памяти.

Такое решение вызвано тем, что по мнению главы бренда, на рынке смартфонов должны быть исключены девайсы, которые располагают 8 и менее гигабайтами оперативной памяти. В свою очередь, в Сети уже активно распространяются фотографии новой модели смартфона OnePlus 11, который в базовой конфигурации имеет 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт постоянно памяти.

Кроме того, параллельно китайский бренд уже имеет в продаже ряд новых смартфонов, которые не располагают теми высокими требованиями, которые озвучил руководитель бренда. Пока официальная премьера новинки не состоялась, но специалисты уже предполагают расхождение с мнение главы OnePlus.


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