 

Смартфон OPPO Reno8 T со 100-мегапиксельной камерой представлен на российском рынке

08.02.2023, 18:50, Разное
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Новый смартфон OPPO Reno8 T теперь продается на российском рынке.

В свою очередь, глобальная премьера устройства состоялась в начале текущего месяца, однако это не помешало разработчикам приступить к дальнейшим продажам техники. За производительность смартфона OPPO Reno8 T отвечает восьмиядерный процессор Mediatek Helio G99. Кроме того, производителем установлен качественный видеочип Mali-G57 MC2. Новый девайс доступен на рынке с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенной памяти.

Цена в данной конфигурации составляет 26 тысяч рублей. Напомним, смартфон имеет 6,43-дюйсовый дисплей с высоким разрешением и подэкранный сканер отпечатков пальцев. В верней части экрана встроена фронтальная камера на 32 мегапикселя. Основной блок камеры применен с тыльной стороны и имеет основной датчик 100 мегапикселей.


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