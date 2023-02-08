Смартфон OPPO Reno8 T со 100-мегапиксельной камерой представлен на российском рынке

Новый смартфон OPPO Reno8 T теперь продается на российском рынке.

В свою очередь, глобальная премьера устройства состоялась в начале текущего месяца, однако это не помешало разработчикам приступить к дальнейшим продажам техники. За производительность смартфона OPPO Reno8 T отвечает восьмиядерный процессор Mediatek Helio G99. Кроме того, производителем установлен качественный видеочип Mali-G57 MC2. Новый девайс доступен на рынке с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенной памяти.

Цена в данной конфигурации составляет 26 тысяч рублей. Напомним, смартфон имеет 6,43-дюйсовый дисплей с высоким разрешением и подэкранный сканер отпечатков пальцев. В верней части экрана встроена фронтальная камера на 32 мегапикселя. Основной блок камеры применен с тыльной стороны и имеет основной датчик 100 мегапикселей.