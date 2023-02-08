Великобритания хочет ограничить крупную сделку с Microsoft

Британское антимонопольное управление (CMA), посчитало слияние Activision Blizzard и Microsofts “вредным” для конкуренции на национальном рынке. Об этом пишет CNBC, ссылаясь на предварительные результаты расследования CMA.

По мнению регулятора, приобретение Microsofts компании Activision Blizzard за 69 млрд долларов может привести к повышению цен на игры и сокращению выбора продуктов. Позиции Microsoft на рынке облачных услуг могут укрепиться благодаря слиянию, в результате которого прибыльная франшиза Activision Blizzard Call of Duty станет частью Xbox Game Pass. Регулятор обеспокоен тем, что в долгосрочной перспективе Microsoft может счесть экономически выгодным ограничить продажи игр Activision Blizzards на Xbox или сделать их доступными для PlayStation на “существенно худших условиях”.

CMA одобряет сделку с Microsoft, но с условиями. По сообщению CNBC, CMA рекомендовал Microsoft продать Activision Blizzard компании Activision Blizzard или отказаться от Call of Duty. Все предложения были представлены в CMA компаниями Microsoft и Activision Blizzard. У всех участников соглашения есть время для ответа до 22 февраля 2023 года. 26 апреля будет обнародован вердикт британских регуляторов. Акции Activision Blizzard упали на 3,4% после публикации предварительных результатов CMA.