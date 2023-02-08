Эксперт утверждает, что неурожай колумбийского кофе не повлияет на его цену

Снижение производства колумбийского кофе не повлияет на цены на него во всем мире, поделился с РИА Новости Рамаз Чантурия (генеральный директор ассоциации “Рощайкофф”).

Во вторник Национальная федерация производителей кофе объявила, что в “кофейные годы” с октября 2022 года по январь 2023 года производство кофе из мягкой арабики в Колумбии снизилось на 14%, до 3,8 млн мешков. Погода повлияла на кофейные плантации, которые страдали от низких температур в течение всего периода цветения и формирования плодов. Пока нет причин для паники. Бразилия – вот что действительно влияет на рынки. На цену арабики влияют все остальные страны, но в меньшей степени, чем Бразилия. Ситуация в Бразилии в целом спокойная, так что это не проблема. Колумбия окажет влияние на цену, но Чантурия заявил, что они надеются выжить.

По словам эксперта, Бразилия занимает первое место в мире по поставкам кофе. Она производит около 40% всего кофе, производимого в мире. На втором месте Вьетнам – 20%. В список ведущих поставщиков входит Колумбия. В конце лета Чантурия заявил РИА Новости, что кофе как товар на мировом рынке находится на подъеме.