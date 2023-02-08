 

В Челябинске двое неизвестных набросились с битой на подростка

08.02.2023, 14:13, Разное
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В Челябинске поймали подозреваемых в разбойном нападении на несовершеннолетнего и хищении его имущества. По данным URA.RU, ущерб составил порядка 30 тысяч рублей.

Двое молодых людей напали на парня 2005 года рождения у дома по Свердловскому проспекту и, угрожая битой, похитили мобильный телефон, серебряное кольцо и цепочку, после чего скрылись. Как сообщает “Царьград”, вскоре нападавших задержали, ими оказались безработные местные жители, 24 и 23 лет, один из которых был судим.


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