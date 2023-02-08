 

В Чите судья писал мотивировочные части приговоров с помощью ChatGPT

08.02.2023, 13:33, Разное
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Читинский городской суд отстранил от работы судью Николая Снежкова после того, как выяснилось, что он на протяжении 2 месяцев использовал генератор текста ChatGPT для мотивировки своих решений.

«Лайфхак» вскрылся при рассмотрении приговора на апелляции.

Как выяснила служебная проверка, сын судьи, 20-летний Пётр, учится на факультете информационных технологий местного вуза. Именно он и познакомил отца с технологией генерации текстов. Служитель Фемиды не преминул им воспользоваться. Всего за 2 месяца ChatGPT написал мотивировочные части по 53 уголовным делам, ожидавшим своей очереди, в том числе 22 приговора к реальным срокам лишения свободы. В этот период Николай Снежков дважды становился работником месяца горсуда и удостоился похвальной грамоты от губернатора.

Обман вскрылся после того как судья вынес обвинительный приговор в отношении студента, который был лишён диплома за использование той же нейросети при написании квалификационной работы. Учащийся обжаловал приговор в вышестоящей инстанции и выиграл дело, доказав, что мотивировочная часть решения судьи сгенерирована тем же алгоритмом, что и его работа.

В итоге приговор студенту отменили (вуз пообещал всё-таки принять его работу), а в отношении судьи Снежкова начали проверку.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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