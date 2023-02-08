Неизлечимо больной жене Петросяна дали по голове: Нужно множество медицинских манипуляций
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33-летняя жена
Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вновь вышла на связь со своими поклонниками.
Любимая всеми рубрика “вопрос-ответ” — это всегда кладезь новой,
полезной информации о жизни Брухуновой и семьи. Вот только доверия к этой рубрике
становится все меньше и меньше.
Поклонники, фигурально
выражаясь, дали любимой Петросяне по голове за обман. Причина — два
несоответствующих друг другу ответа. Так, один из подписчиков микроблога
поинтересовался, как Брухунова отнесется, если ребенок попросит в дом домашнее животное.
“Я —
аллергик. Прежде чем взять на себя ответственность, нужно провести множество
медицинских манипуляций”, — заявляет жена Евгения Петросяна.
Однако, вскоре в
микроблоге появился совсем другой ответ. Другой поклонник захотел узнать, какой
подарок в детстве Татьяны был самым желанным. Трудно поверить, но неизлечимо
больная аллергией Брухунова мечтала о кошке…
“Чистокровный
сиамец, которого мне подарил папа. Никогда и ничего я так в жизни не
желала”, — пишет жена Евгения Петросяна.
Поклонники не
понимают, как быть. С одной стороны, любимая интеллигентная театралка с
собственным мнением. А с другой — несоответствующие друг другу факты… Кажется,
жене Евгения Петросяна нужно будет дать еще один ответ по этой теме.
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