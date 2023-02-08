Неизлечимо больной жене Петросяна дали по голове: Нужно множество медицинских манипуляций

33-летняя жена

Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вновь вышла на связь со своими поклонниками.

Любимая всеми рубрика “вопрос-ответ” — это всегда кладезь новой,

полезной информации о жизни Брухуновой и семьи. Вот только доверия к этой рубрике

становится все меньше и меньше.

Поклонники, фигурально

выражаясь, дали любимой Петросяне по голове за обман. Причина — два

несоответствующих друг другу ответа. Так, один из подписчиков микроблога

поинтересовался, как Брухунова отнесется, если ребенок попросит в дом домашнее животное.

“Я —

аллергик. Прежде чем взять на себя ответственность, нужно провести множество

медицинских манипуляций”, — заявляет жена Евгения Петросяна.

Однако, вскоре в

микроблоге появился совсем другой ответ. Другой поклонник захотел узнать, какой

подарок в детстве Татьяны был самым желанным. Трудно поверить, но неизлечимо

больная аллергией Брухунова мечтала о кошке…

“Чистокровный

сиамец, которого мне подарил папа. Никогда и ничего я так в жизни не

желала”, — пишет жена Евгения Петросяна.

Поклонники не

понимают, как быть. С одной стороны, любимая интеллигентная театралка с

собственным мнением. А с другой — несоответствующие друг другу факты… Кажется,

жене Евгения Петросяна нужно будет дать еще один ответ по этой теме.