 

Развод и девичья фамилия? Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разругались на публике

08.02.2023, 8:50, Разное
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Оскароносный американский актер, сценарист, режиссер и продюсер Бен Аффлек, будучи секс-символом эпохи, крутил романы с многими коллегами по цеху. В 2002 году он обручился с известнейшей певицей, актрисой и танцовщицей Дженнифер Лопес. Пара встречалась до 2003 года.

Звезды Голливуда стали весьма популярной парой, о них постоянно писали обозреватели шоу-бизнеса. Более того, для любовного дуэта артистов журналиста даже придумали специальный термин – Bennifer. Увы, но самая красивая пара решила разойтись, отметив свадьбу буквально за день до торжества.

Почти 20 лет и Дженнифер Лопес, и Бен Аффлек жили своей жизнь, заводили отношения, однако, видимо, все это время в них не угасали чувства друг к другу. В 2021 году звезды вновь сошлись, а через год исправили досадное недоразумение прошлого, сыграв свадьбу в Лас-Вегасе.

Дженнифер Лопес даже сменила свою популярную фамилию, чтобы быть еще ближе к супругу. Однако, кажется, семейная идиллия вновь дала трещину. Пара даже не постеснялась разругаться на публике. Об это сообщает издание Daily Mail.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе посетили церемонию вручения премии “Грэмми”. Однако журналиста не удалось застать певицу на красной ковровой дорожке вместе в супругом, она довольно быстро упорхала в зал. Разумеется, исполнительница своим странным поведением лишь раззадорила публику, которая стала внимательнее следить за супругами.

И не случайно… Конфликт меду парой разгорелся, когда они сели за столик. А свидетелями скандала стали присутствующие на вечере звезды Голливуда. Многие обратили внимание на раздраженное выражение лица Бена Аффлека. В какой-то момент он даже одернул супругу и с нескрываемым негативом что-то сказал ей на ухо.

Дженнифер Лопес резко ответила ему и отвернулась в сторону. Дальнейшей эскалации помешала камера, которая развернулась в сторону артистов. Они моментально сделали вид, что ничего не происходит. Теперь фанаты пара переживают, что они вновь могут развестись.


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