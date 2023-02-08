 

“Пришло распоряжение”: В появившуюся на родине Пугачеву вцепились спецслужбы

08.02.2023, 8:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Примадонна отечественной эстрады уже довольно долго живет за границей. Со своим опальным мужем она обосновалась в Израиле, растеряв не только часть своих поклонников, но и былой авторитет. А ведь слово Аллы Пугачевой когда-то очень многое значило!

Артистка по своему хотению могла перекрыть путь любому неугодному коллеге. О своем противостоянии с ней рассказала Татьяна Анциферов, которая однажды перешла дорогу Примадонне, исполнив для картины “31 июня” песни, которые, как казалось Алле Борисовне, предназначались ей.

Для перекрытия карьерного пути она якобы воспользовалась связями в КГБ. К слову, сама звезда не скрывала, что с советскими спецслужбами была в теплых отношениях. Как-то раз в интервью Ксении Собчак Алла Пугачева вспомнила, как один сотрудник помог ей сиюминутно отправиться за границу.

“Он тут же распорядился, чтобы меня выпустили в Западный Берлин за платьем”, – рассказывала Примадонна о помощи некоего Бобкова из КГБ.

Помогали спецслужбы и тогда, когда артистка появлялась на родине после командировок. В общем, буквально вцепились в Аллу Борисовну, содействуя в решении проблем. Из-за того самого Бобкова, по словам Татьяны Анциферовой, ее убрали с телевидения, когда Примадонна пожаловалась своему авторитетному приятелю.

“Еще жив один человек, который раньше работал в КГБ, и он рассказывал мне, что из 5-го управления их организации на Центральное телевидение пришло распоряжение внести меня в черный список”, – поведала соперница Аллы Пугачевой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12.22 / “Плохое в нашей жизни все прибавляется”: 71-летняя Алферова о третьем муже и безбожном вранье

05.02.21 / Теперь официально: Евгений Папунаишвили разводится с женой

23.11.21 / Мнение: Турецкая лира ушла в крутое пике

11.10.22 / Звезда сериала “Чики” Алена Михайлова о “Гоголь-центре” и Каннах: “Я была шокирована тем, как нас приняли”

01.06.21 / Почему нельзя сажать лук после свеклы? Причины, по которым гниет головка лука

19.10.22 / Инвесторы построят в Москве еще 30 школ и детсадов

20.12.22 / Мнение: О лопнувшем терпении… Запад диктует сроки мира Украине и России?

28.09.22 / В польском Белостоке появились перекрёсток Свободной Украины и улица Свободной Белоруссии

19.09.22 / Генерал-лейтенант армии США – Америка уже сторона конфликта на Украине, хотя продолжает это отрицать

14.04.21 / Дженнифер Энистон прокомментировала новость о ее планах усыновить ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика