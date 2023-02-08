Цепочка огромных следов Йети найдена в Канаде

Житель провинции Альберта, Канада, выложил на сайт Реддит, в сообщество о бигфутах, фотографии странных следов, которые он обнаружил в местном лесу.

Цепочка следов выглядит так, словно какой-то человек размеренно прошел среди деревьев. Вот только каждый след был раза в три больше человеческой ступни.

В длину каждый след равен около 30 дюймов (76 см). Цепочку этих следов мужчина обнаружил в округе Кананаскис, отдаленном регионе Альберты, в котором расположено несколько лесных парков и который окружен горами – другими словами, типичная территория обитания Снежного человека.

На одном из снимков автор приложил свою ступню к следу, чтобы можно было увидеть, что отпечатки действительно огромные.

Множество пользователей сообщества сошлись в том, что следы выглядят очень правдоподобными.

"Это может быть реальной вещью. Похоже на большинство обычных следов прямоходящего существа, но с четкой формой следов левой и правой ноги. Они выглядят достаточно глубоко – маленькое животное никак не могло оставить такой глубокий отпечаток", – написал один из них.

Еще один предположил, что следы мог оставить "большой альфа-самец йети" и заявил, что он сам лично тоже видел похожие следы на севере Канады, но те были намного меньше в длину.

"Следы расположены в линию, одна нога прямо перед другой, хотя отпечатки пальцев на них действительно странные (средний палец длиннее других, так что это определенно не обычная человеческая нога)", – написал другой пользователь.

Позже автор фото дописал в посте, что 7 февраля он вернется на то же место, чтобы изучить эти отпечатки. И сегодня он написал, что ходил в лес и с сожалением обнаружил, что цепочку этих следов уже занесло снегом.

"Я вернулся на место сегодня, и, к сожалению, следы были занесены сугробами. Но я собираюсь попробовать осмотреть несколько разных мест рядом с тем местом, где я их нашел, в надежде найти свежие следы. Если я добьюсь успеха, я опубликую их здесь же".