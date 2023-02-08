Черный треугольный НЛО заметили в небе над Солт-Лейк-Сити

В небе над Солт-Лейк-Сити (штата Юта, США) наблюдали огромный черный треугольник.

По словам очевидца, сделавшего видеозапись аномального явления, этот странный объект он запечатлел в сентябре 2022 года. Сначала объект был неподвижен, но затем начал плавно перемещаться на север и исчез из поля зрения.

Очевидец полагает, что объект был треугольным, и его размеры составляли около 20 метров. Место, когда его впервые заметили, находилось чуть выше высотных зданий в центре Солт-Лейк-Сити. Казалось, что это было около 400 метров в небе.

Видеоматериал прокомментировал известный уфолог Скотт Уоринг, который сразу предположил, что НЛО не военный истребитель-невидимка США, часто наблюдаемые над Ютой. Но, возможно, это легендарный самолет-невидимка ВВС США TR3B с видоизмененным дизайном, считает уфолог.

Учитывая, что ВВС США не будут летать на TR3B днем, чтобы скрыть его от общественности, Уоринг считает, что это настоящий инопланетный корабль. Объект, похоже, имеет прозрачный или отражающий бугорок в нижней части центра.