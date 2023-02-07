 

В Турции объявили режим чрезвычайного положения на три месяца в пострадавших от землетрясения регионах

07.02.2023, 20:10, Разное
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил чрезвычайное положение на 3 месяца в 10 провинциях, пострадавших от землетрясений, пишет CNBC. В регионе опасаются повторных толчков и пожаров. Власти страны приостановили экспорт нефти.


AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник объявил трёхмесячное чрезвычайное положение в 10 провинциях страны, которые пострадали от сильнейших землетрясений в регионе. На момент написания статьи число жерств в результате стихийного бедствия превысило 5100 человек. Как пишет CNBC, вскоре после того, как катастрофа оставила без крова десятки тысяч людей, разразился жестокий зимний шторм, угрожающий ещё большему количеству жизней. Во вторник правительство Турции объявило о начале семидневного траура. 

В пострадавших регионах по-прежнему ожидаются повторные толчки, и до сих пор землетрясения вызвали множество пожаров, в том числе огромный пожар в порту Искендерун на юге Турции. Турция приостановила экспорт нефти в качестве меры предосторожности. Десятки мировых лидеров и организаций пообещали поддержку Анкаре.

Как отмечает CNBC, Турция вот уже несколько лет переживает экономический спад и испытывает усугубление кризиса стоимости жизни. Этому способствовало сочетание высоких мировых цен на энергоносители, пандемии коронавируса и украинского конфликта, а также, главным образом, экономической политики Эрдогана, которая снизила процентные ставки, несмотря на более чем 80-процентную инфляцию, из-за чего произошёл рекордный обвал курса турецкой лиры.

 


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