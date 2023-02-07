 

В РФ через три месяца начнутся продажи иранских автомашин SAIPA Quik, Saina и Shahin

07.02.2023, 20:05, Разное
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Сегодня стало известно о скором выходе в продажу в РФ новых автомобилей SAIPA Quik, Saina и Shahin.

Данная техника производится иранским брендом, который начнет поставку техники в РФ и Белоруссию уже через три месяца. Для россиян предложат модели седанов и хетчбэков, которые смогут составить конкуренцию для отечественных автомобилей. Что касается первой новинки Shahin, то здесь применили 1,5-литровый двигатель на 110 л.с. мощности и механическую коробку передач.

В автомобиле установи мультимедийный дисплей, бесключевой доступ, камеру заднего вида и подогрев зеркал. Стоимость нового автомобиля в Иране составляет около 750 тысяч рублей, однако российский прайс пока не раскрыт производителем.


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